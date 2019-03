Artilheiro, Eliandro também vira jogador de assistência na Tailândia

A noite desse sábado será especial para os torcedores do Chiangmai FC. Será a primeira vez que o principal time da cidade vai jogar diante de sua torcida na Primeira Divisão do futebol tailandês. O adversário na segunda rodada será o Sukhothai e para tentar a primeira vitória na Toyota Thailegue1, o técnico brasileiro Carlinhos Parreira decidiu manter a formação do ataque da primeira rodada com Eliandro mais aberto pela direita e David Bala um pouco mais centralizado.





O treinador decidiu explorar a velocidade e força de Eliandro para dar profundidade e abrir as defesas adversárias. “Está sendo uma novidade na minha carreira. Joguei todos os amistosos mais centralizados, porém com a chegada do Bala, o Carlinhos optou por tentar esse modelo. Acho que posso ter sucesso nessa nova função.” Apesar da derrota por 3 a 2, fora de casa na estreia, a tática deu algum resultado. Foi dele a jogada de linha de fundo em que partiu em velocidade, driblando os defensores do Samut Prakan e cruzando para o voleio de Evson.





A orientação, porém, permite a troca de posição com Bala, um brasileiro que chegou ao Chiangmai na última semana de inscrições para a temporada. Até agora, o clube caçula da Primeira Divisão fez oito jogos no ano, sendo sete na pré-temporada e Eliandro, atacante revelado pelo Cruzeiro, em 2009, e com ótima passagem pelo Guarani, em 2016, é o artilheiro da equipe com nove gols. “Acho que é questão de tempo para o entrosamento aparecer. Vamos olhar para o lado bom, pois mostro que tenho mais condições de jogar em mais de uma função.”



Fonte: GDF