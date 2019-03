Barbieri explica perfil de contratações do Goiás e dá aval para chegada de Giovanni Augusto

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









Sidão, Renatinho, Marlone, Yago... Jogadores que já haviam mostrado potencial, mas que não foram bem em 2018 e ganharam uma oportunidade de dar a volta por cima pelo Goiás. O próximo a ter essa chance deve ser Giovanni Augusto. Encostado no Corinhians, o meia de 29 anos tem o aval do técnico Maurício Barbieri, que falou sobre a política de contratações do verdão nesta temporada.





- Giovanni é um jogador que interessa pela qualidade que sabemos que tem. Teve um ano difícil no ano passado em função das lesões, e acaba que temos conseguido trazer jogadores mais com esse perfil. Com o intuito de recuperar a boa forma deles. Acho que temos feito isso bem. Os exemplos são os jogadores que estão se destacando no elenco. Se formos lembrar, nenhum deles fez um grande ano em 2018, tirando o Rafael Vaz, que foi eleito o melhor zagueiro do futebol chileno. Os outros vieram com essa expectativa de recuperar seu espaço e o bom futebol. Isso é positivo, ter jogadores com ambição e que querem mostrar. O Giovanni se encaixa nisso. Se vier, vai ser uma grande aquisição.





Enquanto Giovanni Augusto está próximo de chegar ao clube, Elyeser já partiu. Após se recuperar de uma lesão que o tirou dos gramados por quase todo o ano de 2018, o volante teve poucas chances com Barbieri e rescindiu para fechar em definitivo com o Coritiba.





- Foi um consenso. Elyeser não vinha jogando. Temos jogadores que vêm tendo um desempenho à frente dele. Para ele, era importante jogar. Estava em final de contrato, e foi de comum acordo de todas as partes. Ele seguiu a vida dele e vai ser feliz no Coritiba. Abrimos lacuna até para buscar mais reforços e trazer jogadores que possam ajudar o Goiás.





Neste domingo o Goiás busca a 10ª vitória em 10 partidas no Campeonato Goiano. O Verdão visita o Novo Horizonte, em Ipameri. A provável escalação é: Sidão; Kevin, David Duarte, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Geovane, Léo Sena, Renatinho e Marlone; Michael e Brenner.





