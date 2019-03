Barcelona vence de virada e mantém vantagem na liderança do Espanhol

O Rayo Vallecano, penúltimo colocado, fez o que pôde diante do líder. Mas o Barcelona, mesmo sem uma atuação das mais brilhantes, contou com Messi e Suárez para sair vitorioso e manter a vantagem de sete pontos na dianteira do Campeonato Espanhol. Após sair atrás no placar, o time catalão venceu por 3 a 1 neste sábado no Camp Nou e volta agora suas atenções para a Liga dos Campeões com a sensação de dever cumprido.





O Barcelona entrou em campo relativamente pressionado logo após o vice Atlético de Madrid bater o Leganés por 1 a 0. Mas, com o triunfo por 3 a 1 de virada no Camp Nou, o time de Ernesto Valverde chegou aos 63 pontos e manteve sete de vantagem na frente dos colchoneros. Agora, na próxima quarta, os catalães vão buscar a vaga nas quartas de final da Champions contra o Lyon, após o empate em 0 a 0 na França.





O time visitante, dentro das suas limitações, fez uma boa partida. Tanto é que saiu na frente com De Tomás, aos 24 minutos de jogo, e conseguiu anular as jogadas de Messi. O jeito foi o camisa 10 decidir na bola parada. Ainda na primeira etapa, cobrou falta na medida para Piqué empatar de cabeça. Na volta do intervalo, virou em cobrança de pênalti. Suárez fechou a conta nos minutos finais após boa jogada com Dembélé e Rakitic.





O craque superou o espanhol ao se tornar o segundo jogador que mais defendeu o Barcelona no Campeonato Espanhol. Ele chegou a 443 e agora só tem Xavi, com 505, à frente. De quebra, chegou aos 26 gols e 12 assistências na competição nacional - números que nenhum outro jogador tem em qualquer uma das cinco grandes ligas europeias.





Dos cinco jogos anteriores, ele ficou no banco de Dembele em quatro deles, incluindo os confrontos contra o Real Madrid e o jogo de ida contra o Lyon na Champions - só foi titular na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no fim de fevereiro. Como nas últimas partidas, teve uma atuação tímida, em especial no primeiro tempo, quando atuou mais avançado no ataque.





Globo Esporte