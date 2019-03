Barcelona volta a negociar com Griezmann e oferece segundo maior salário do elenco, diz jornal

O Barcelona voltou a concentrar seus esforços na contratação de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. E o jogador, depois de mais uma eliminação na Liga dos Campeões, por sua vez, é todo ouvidos ao que o clube catalão tem a oferecer. As informações são do jornal francês "L'Équipe".





De acordo com a notícia, as negociações já estão em curso, e Griezmann teria, inclusive, pedido aos seus advogados e representantes para analisar a proposta do Barcelona. Já o clube catalão, na tentativa de convencer o francês de 27 anos, ofereceu o segundo maior salário do elenco - menor apenas que o de Lionel Messi.





No ano passado, um pouco antes do início da Copa do Mundo da Rússia, Griezmann rejeitou a oferta do Barcelona depois de uma longa negociação. Mas pesa na balança a favor do Barça desta vez o fato de jogadores como Messi e Suárez terem acenado positivamente com a possível chegada do francês à equipe.





Griezmann renovou faz pouco tempo seu contrato com o Atlético de Madrid, válido até junho de 2023. O Barcelona estaria oferecendo um vínculo um ano mais longo ao atacante campeão mundial com a França, até 2024.





O atacante, que está no clube madrilenho desde 2014, tem 248 partidas disputadas pela equipe e 130 gols marcados.





Globo Esporte