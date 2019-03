Bird é penalizado por toque em Lotterer e perde vitória em Hong Kong

Sam Bird sofreu uma penalidade de cinco segundos por causar uma colisão com Andre Lotterer no final do E-Prix de Hong Kong, tirando assim sua segunda vitória da temporada 2018/19 da Fórmula E.





Na penúltima volta da corrida, Bird tocou no pneu traseiro direito do carro do alemão em uma tentativa de ultrapassagem.





Lotterer sofreu um furo de pneu e caiu para o fundo do pelotão, enquanto Bird cruzou a linha em primeiro lugar para obter a vitória provisória na China para a Envision Virgin Racing.





No entanto, após um longo período de investigação que durou mais de quatro horas, Bird recebeu uma penalidade de cinco segundos, o deixando em sexto, atrás de Felipe Massa.





O companheiro de equipe de Massa, Edoardo Mortara, herdou a vitória – sua primeira na Fórmula E – com Lucas di Grassi (Audi) e Robin Frijns, companheiro da Bird na Virgin, completando o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.





