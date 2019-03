Birra, intrigas, indisciplina e até chocolate: os bastidores da crise entre Jean e Vagner Mancini no São Paulo

(Foto: Maurício Rummens/Estadão Conteúdo)









Na troca de acusações entre Jean e Vagner Mancini, só há um perdedor no São Paulo: o goleiro. A leitura feita pela diretoria, e que já chegou ao conhecimento de Cuca, é que o comportamento de Jean nos últimos dias foi um jato de gasolina numa fogueira que ele próprio acendeu e vem cultivando desde o ano passado.





O GloboEsporte.com apurou nos bastidores que a preocupação da diretoria do São Paulo com o comportamento de Jean vem desde o ano passado. Contratado do Bahia por R$ 6 milhões em janeiro de 2018 (o valor chegaria a R$ 10 milhões se Jean atingisse um certo número de jogos em seus primeiros 18 meses no clube, o que já se sabe que não acontecerá), ele alfinetava internamente o trabalho do antigo titular, Sidão – e passou a fazer o mesmo este ano, com Tiago Volpi.





A leitura, inclusive de Mancini, é de que "Jean sempre se preocupou mais consigo mesmo do que com o grupo" – o que já chegou ao técnico Cuca. No momento atual do São Paulo – único time grande ainda não garantido na fase de mata-mata do Paulistão e eliminado de forma precoce na Libertadores –, Mancini e os dirigentes esperavam comprometimento total dos jogadores com o elenco, e não com causas próprias. Daí a insatisfação com as cobranças de Jean para que se tornasse titular, em substituição a Tiago Volpi.





Ano passado, Jean fez chegar aos ouvidos da diretoria que estava "insatisfeito" com a reserva e que queria ser emprestado para poder jogar mais. Não por conta da pressão, mas por má fase de Sidão, Jean ganhou a posição e uma sequência de jogos, interrompida por conta de uma expulsão contra o Vitória – em episódio visto pela diretoria como mais uma prova da imaturidade de Jean.





Na virada do ano, o São Paulo liberou Sidão para o Goiás. Poderia ser um novo caminho para Jean. Mas ainda na pré-temporada, quando o titular de 2019 não estava definido, o goleiro foi alertado pelo clube sobre o excesso de peso no retorno das férias. E reagiu dizendo que não abriria mão de tomar refrigerante e comer chocolate.





Antes disso, o São Paulo foi atrás de Tiago Volpi, contratado para ser titular absoluto. Mas Volpi também teve um começo ruim. Depois das falhas dele contra o Corinthians, Jean, ao perceber que não ganharia a vaga de titular na rodada seguinte, pediu à diretoria para não concentrar com o elenco para a partida contra o RB Brasil. No entanto, ao ser comunicado que receberia uma multa caso não aparecesse, o goleiro mudou de ideia.





A gota d'água veio na segunda-feira. Jean não gostou da cobrança de Mancini por mais comprometimento com o grupo e abandonou a reunião que o elenco fazia num dos gramados do CT do São Paulo. Os temas eram a derrota para o Palmeiras no sábado e a situação ruim do time na tabela do Paulistão.





Na saída do campo, já nos bastidores, Jean disse que "não treinaria mais com Mancini" e que passaria a treinar "só na academia". A resposta da diretoria foi que ele deveria trabalhar onde o treinador determinasse. A atitude de Jean foi vista como mais uma prova de que ele pensa mais nele do que no grupo.





Por isso, Jean foi multado e afastado do elenco. O goleiro ficará trabalhando longe dos demais jogadores até segunda ordem – ou até que pinte uma proposta para sair. O contrato dele vai até dezembro de 2022, e o São Paulo detém 70% de seus direitos econômicos.





Troca de farpas





No Instagram, nesta quarta-feira, Jean disse que Mancini, desde sua chegada, em janeiro, não o trata "da mesma forma que todo o restante do grupo de jogadores". O goleiro relata ter perdido a paciência ao ver Mancini o apontando como "um dos responsáveis" pela derrota para o Palmeiras, sem nem ter jogado.





Jean afirma que a insatisfação do treinador se deu porque, logo após o jogo, o goleiro foi imediatamente "tomar banho" no vestiário, antes da oração conjunta, como é praxe no elenco. Jean sustenta que não foi o único e que, assim que foram chamados, todos os jogadores saíram do chuveiro para o "fechamento", como se diz no futebol.





Mancini classificou, em entrevista à ESPN Brasil, como "mentirosa" a acusação feita nesta quarta-feira por Jean: a de que ele trataria o goleiro de forma diferente em relação aos demais jogadores.





Mancini prometeu explicar o caso após o jogo desta quarta-feira, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella. A partida é decisiva para o São Paulo: o time precisa vencer para se classificar sem depender do resultado do jogo entre Oeste e Mirassol, em Barueri. Se o São Paulo for eliminado ainda na primeira fase do Paulistão, ficará 38 dias sem jogos até o início do Campeonato Brasileiro.





– Vou falar sobre essa acusação mentirosa somente após o jogo de hoje – disse Mancini, à ESPN Brasil.





Globo Esporte