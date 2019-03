Blue Jackets goleiam Canucks e seguem na briga pelos playoffs

Neste domingo (24), o Columbus Blue Jackets foi até a Rodgers Arena em Vancouver, e goleou os Canucks por 5 a 0 com boas participações de Josh Anderson, Pierre-Luc Dubois e Sergei Bobrovsky. Diante de uma briga acirrada por uma vaga nos playoffs via wild card, a vitória era considerada importantíssima, segundo o próprio Anderson, autor de 2 gols: “Tínhamos que vencer! Se você olhar para a tabela, vai ver que os times que estão acima estão vencendo. Portanto, este era um jogo que precisávamos ganhar”.





O goleiro Bobrovsky fechou o jogo com 21 defesas e não foi vazado. Foi a 7ª vez que ele conseguiu sair de uma partida sem sofrer nenhum gol. Ele está atrás apenas de Marc-Andre Fleury, do Vegas Golden Knights.





Apesar de um primeiro período bastante equilibrado em termos de disparos para o gol (9 a 9), os visitantes foram sempre mais perigosos, principalmente com contra-ataques velozes, forçando Thatcher Demko, goleiro dos Canucks, trabalhar bastante. Em uma dessas oportunidades, Artemi Panarin cortou para a direita e, mesmo marcado, bateu rasteiro no canto. Demko fez a defesa com o pé esquerdo.





Mas, no final do tempo inicial, Josh Anderson (26 gols na temporada) invadiu a zona ofensiva, deixando os defensores dos Canucks para trás e bateu no ângulo esquerdo de Demko, abrindo o placar. “Nós sabíamos que marcar primeiro era importante”, disse o jogador.









O segundo gol saiu logo no começo do período intermediário quando Dubois (24) recebeu livre após erro dos Canucks e bateu forte, também no alto, para vencer o jovem goleiro dos anfitriões.





Cansados após o Back to back, em derrota para o Calgary Flames no dia anterior, os Canucks nunca conseguiram se estruturar na partida diante de um apetitoso Blue Jackets, que jogou de forma organizada. O segundo período foi quando John Tortorella, head coach dos visitantes, decidiu cravar a espada e matar o jogo.





Além do ritmo intenso, o time de Tortorella também soube aproveitar os muitos erros do adversário como é observado no terceiro gol, marcado por Ryan Dzingel (24). Em outro contra-ataque depois de um turnover na zona neutra, os Canucks não conseguiram proteger Demko. O disco sobrou para Dzingel bater de backhand a menos de 1 metro do gol.





No entanto, Demko preferiu valorizar a conquista do adversário: “Jogamos contra um time desesperado, mas que jogou estruturado e nunca afrouxou.”









Antes de retornarem para os últimos 20 minutos, Bobrovsky ainda precisou fazer uma grande defesa em disparo de Mikael Granlund.





Com o jogo ganho, os Blue Jackets retornaram mais relaxados, porém atentos para não deixar os donos da casa crescerem na partida. Para isso, nada melhor do que marcar mais um. O 4º gol dos visitantes foi marcado por Oliver Bjorkstrand (16). Um disparo forte que Demko não pôde fazer muito com o disco encontrando o ângulo esquerdo outra vez.





Josh Anderson ainda teve tempo de marcar mais um em outro contra-ataque mortal dos Blues Jackets. Foi o único gol que Tatcher Demko sofreu no canto baixo, mas ele não tinha muito o que fazer depois de um disparo forte e certeiro de Anderson. Um belo gol para fechar o caixão e a goleada que rendeu dois pontos importantes para o time de Columbus.





Com a vitória, o Columbus Blue Jackets (41-30-4) chegou aos 86 pontos e ainda está a 5 pontos do Carolina Hurricanes dentro da Divisão Metropolitana. Se a temporada regular terminasse hoje, o time que está na 5ª posição na tabela dentro da sua divisão estaria fora da pós-temporada porque possui menos pontos que o Montreal Canadiens, da Divisão do Atlântico, na mesma Conferência Leste, na briga pelo wild card.





O Vancouver Canucks (32-34-10) não tem mais nenhuma pretensão nesta temporada, e se manteve com 74 pontos.