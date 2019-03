Botafogo-SP inicia renovação e discute futuro de Denílson e Léo Franco

(Foto: Raul Ramos)

Com a eliminação no Campeonato Paulista, o momento é de renovação no Botafogo-SP. O elenco se reapresenta na terça-feira (2) e a diretoria espera iniciar o processo de reformulação para a série B do Campeonato Brasileiro e realizar a contratação de reforços.





Um dos alvos de críticas da torcida neste início de temporada é o diretor executivo de futebol Léo Franco. Ele foi um dos responsáveis pelas contratações deste início de ano, o que culminou na péssima campanha no estadual. A torcida chegou a ir ao estádio Santa Cruz pedir a saída do diretor, com faixas com os dizeres “Fora Léo Franco”.





De acordo com o presidente do Pantera, Gerson Engracia Garcia, o futuro de Franco será analisado por toda a diretoria, mas já adianta que os assuntos relacionados ao futebol estão nas mãos de Osvaldo Festucci, Luiz Pereira, Fernando Gelfuso e Gustavo Vieira.





“A situação do Léo Franco, como tudo que está ligado ao futebol, está sendo lidada por essas pessoas e elas que irão resolver. Claro que tanto eu, quanto o Adalberto (Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo S/A) iremos opinar no momento correto, mas as coisas vão ocorrer de acordo com o desenvolvimento que o Botafogo precisa para fazer uma boa Série B”, disse Gerson em entrevista ao portal Thathi.





Em relação ao elenco, a torcida criticou muito a contratação de Denílson, anunciado como o principal jogador da temporada, mas que atuou só alguns minutos contra o Red Bull, em Campinas. O volante chegou lesionado ao clube e não rendeu o esperado.





“A situação do Denílson será analisada por esse grupo de pessoas que estão cuidando especificamente do futebol. Agora, um jogador que em 14 jogos que nós disputamos jogou apenas 15 minutos, então até agora não foi uma boa contratação. Aqui estamos buscando o bem do Botafogo e não das pessoas”, explicou Gerson.





O Botafogo estreia no Brasileiro no dia 27 de abril contra o Vitória, da Bahia, no Santão.