Botafogo-SP perde mais uma e se complica na série A1 do Campeonato Paulista

(Foto: Álvaro Jr. / PontePress)

O Botafogo se complicou na briga contra a zona de rebaixamento na série A1 do Campeonato Paulista. A equipe perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 e entrou na zona da degola faltando três rodadas para o fim da primeira fase. Já a Ponte se mantém na briga pela classificação e se afasta do descenso.





Nadson perdeu um pênalti que poderia dar o empate ao tricolor, enquanto Hugo Cabral e Matheus Vargas marcaram para o a Macaca. O gol dos visitantes foi marcado por Rafael Costa, de cabeça.





O Jogo





O primeiro tempo foi mais inspirado para o lado do Botafogo, mesmo jogando fora de casa. O Pantera foi mais ao ataque, mas não tinha eficiência na finalização. A Ponte se segurava bem e tentava no contra-ataque. Pimentinha teve ótima chance aos 18 minutos, mas furou e não aproveitou a jogada.





Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, a Ponte abriu o placar. Diego Renan recebeu, correu para a área e fez passe Hugo Cabral, que só teve o trabalho de estufar as redes. 1 a 0 para ao Macaca.





Na volta do intervalo, o Botafogo veio mais decidido e empatou logo aos três minutos. Cruzamento pela esquerda e Rafael Costa marcou de cabeça. O gol deu ânimo aos visitantes, mas deixou a Ponte mais atenta. Não demorou para o time da casa responder aos oito minutos, com chute no travessão de Edson.





Aos 12 minutos, Matheus Oliveira chutou, o goleiro Darley espalmou, e no rebote, Matheus Vargas fez o segundo. Festa em Campinas. O tricolor de Ribeirão tentou novamente o empate, mas esbarrou na má pontaria, passes errados, goleiro Ivan inspirado e pouca eficiência na finalização.





Essa má fase resultou no pênalti perdido aos 28 minutos. Nadson bateu curto e Ivan defendeu com facilidade. Thalles também teve a oportunidade aos 31 minutos, mas a bola passou rente a trave de Darley. O Bota ainda tentou mudar o placar com a entrada de Bruno Moraes, artilheiro da equipe, mas nada que evitasse nova derrota.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Bragantino na sexta-feira, às 18h45, em casa, e precisa da vitória para continuar na briga contra a degola. A Ponte visita o São Bento, no domingo, às 19h.