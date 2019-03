Buemi penalizado por provocar acidente com Frijns e di Grassi

Sebastien Buemi, da Nissan, sofreu uma penalidade de 10 segundos por causar uma batida, nos estágios finais da corrida de Sanya da ABB FIA Fórmula E.





Buemi bateu no carro Envision Virgin de Robin Frijns na freada para o hairpin, com Frijns acertanto o carro de Lucas di Grassi da Audi.





Di Grassi e Frijns abandonaram, enquanto Buemi foi capaz de continuar a corrida e cruzar a linha em sexto.





Após o veredito dos comissários, o piloto da Nissan recebeu uma penalidade de 10 segundos, o que o deixa em oitavo atrás do Mahindra de Pascal Wehrlein.





Em outra averiguação, Oliver Rowland e Antonio Felix da Costa mantêm seus pódios, pois os comissários decidiram que nenhuma ação adicional seria necessária, após uma breve investigação.





Uma reprimenda para Jean-Eric Vergne, também foi confirmada por não ter ficado a 10 segundos atrás do safety car.





Di Grassi foi multado em € 5.000 por deixar seu carro “sem permissão do diretor de prova”, segundo o boletim dos comissários de pista.





Buemi, Abt e Lotterer foram multados por excesso de velocidade após a bandeira quadriculada. A bandeira amarela permaneceu acionada no local, devido aos destroços do carro de di Grassi ainda na pista.





Buemi e Lotterer receberam multas de € 2.000, com Abt recebendo € 1.000.





Edoardo Mortara, da Venturi, recebeu um drive through, que foi convertido em uma penalidade de tempo de 16s, o que o levou ao décimo terceiro lugar nos resultados finais, por não usar o Modo de Ataque duas vezes.





O piloto da HWA, Stoffel Vandoorne, foi investigado por seu confronto com Bird, mas nenhuma outra ação foi tomada.





As mudanças significam que Antonio Felix da Costa agora está à frente de Jerome d’Ambrosio, por um ponto no campeonato de pilotos, com Vergne em terceiro lugar, sete pontos atrás, e a Envision Virgin Racing e a Mahindra Racing com 97 pontos cada, na classificação das equipes.





Resultado atualizado:





1 – 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1:02’50.185

2 – 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1.762

3 – 28 Portugal Antonio Felix da Costa United States Andretti Autosport 3.268

4 – 36 Germany Andre Lotterer China Techeetah 4.631

5 – 66 Germany Daniel Abt Germany Team Abt 5.972

6 – 64 Belgium Jérôme d’Ambrosio India Mahindra Racing 17.340

7 – 94 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 18.367

8 – 23 Switzerland Sebastien Buemi France DAMS 19.405

9 – 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20.646

10 – 19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 27.739

11 – 16 United Kingdom Oliver Turvey China NIO Formula E Team 31.453

12 – 8 France Tom Dillmann China NIO Formula E Team 32.654

13 – 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 38.208

Ret – 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1 Lap

Ret – 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 2 Laps

Ret – 3 Brazil Nelson Piquet Jr. United Kingdom Jaguar Racing 15 Laps

Ret – 27 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 16 Laps

Ret – 17 United Kingdom Gary Paffett Germany HWA AG 23 Laps

Ret – 7 Argentina Jose Maria Lopez United States Dragon Racing 26 Laps

Ret – 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany HWA AG 35 Laps

Ret – 2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 36 Laps

Ret – 6 Brazil Felipe Nasr United States Dragon Racing 36 Laps





F1 Mania