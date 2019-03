Cantona volta a ironizar Neymar nas redes sociais: "É igual a churrasco"

Após aloprar no Parque dos Príncipes com a virada sobre o PSG que classificou o Manchester United na Liga dos Campeões, Eric Cantona usou as redes sociais para provocar, mais uma vez, a grande estrela da companhia parisiense. O francês ídolo dos Diabos Vermelhos comparou Neymar a um churrasco, em referência ao fato de o brasileiro ter se ausentado em nova eliminação do PSG na Champions (justamente no fim do inverno europeu).





- É igual a churrasco, você só o utiliza na primavera quando o sol começa a brilhar - disse Cantona, numa tradução livre, em postagem no Instagram.





Pela segunda temporada seguida, Neymar não esteve em campo na eliminação do PSG na Liga dos Campeões, principal objetivo do clube, por conta de uma fratura no pé. No ano passado, jogou a primeira partida, mas não esteve em campo na decisão diante do Real Madrid. Desta vez, ficou fora dos dois duelos contra o Manchester United.





Cantona, aliás, foi alvo de polêmica após a derrota do PSG para o United no Parque dos Príncipes. Segundo a emissora "RMC", o francês provocou o pai e amigos do craque, que não esconderam a insatisfação com a postura do polêmico ex-jogador. Além disso, ele comemorou de maneira bastante efusiva a classificação do clube no qual é ídolo.













Essa não é a primeira vez que Cantona ironiza Neymar publicamente. Durante a Copa, o francês deu até indireta ao atacante, que chorou depois da vitória do Brasil sobre a Costa Rica por 2 a 0, com uma foto de Sócrates, conhecido pela luta política e pelos posicionamentos também extracampo.





A curta e forte publicação citava "lágrimas de crocodilo" e pedia para as pessoas amarem o Brasil como estavam acostumadas a amar, mas não diz quando, só usa a foto de Sócrates com a mão direita no peito.





"Sem mais trapaças. Sem mais lágrimas de crocodilo. Sem mais narcisismo. Vamos amar o Brasil como costumávamos amar", disse o ex-jogador.





Ainda na Copa do Mundo, fez piada com o cabelo do craque. Antes, o francês já havia questionado o que o craque brasileiro "faz na Ligue 1 (campeonato francês) para jogar contra Amiens ou Guingamp? Não é esse o ponto de vista que eu tenho de futebol e da paixão".





