Capitals derrotam Hurricanes e garantem retorno à pós-temporada

De pouquinho em pouquinho, a temporada regular 2018-19 da NHL vai se aproximando do fim e as vagas à pós-temporada vão sendo preenchidas. Com dois garantidos no Leste, nesta quinta-feira (28), foi a vez do Washington Capitals (46-24-8) garantir a sua 4ª ida seguida aos playoffs ao visitar o Carolina Hurricanes (42-28-7) na PNC Arena e vencer com o placar de 3 a 2. A equipe de Washington, com 100 pontos pela quinta temporada seguida e sonhando com seu segundo título da Stanley Cup, lidera a Divisão Metropolitana tendo três pontos de vantagem para o New York Islanders. Os Canes têm um ponto de vantagem em relação a Blue Jackets e Canadiens na disputa pela primeira vaga de Wild Card no Leste.





O goleiro Braden Holtby fez 24 defesas em 26 disparos, vencendo seu 30º jogo em 2018-19; é a quinta temporada seguida de, pelo menos, 30 vitórias para Holtby. Jakub Vrana e Nic Dowd, com um gol cada, foram os grandes destaques da partida.





Falando do jogo, o primeiro período foi dominado pelos Capitals, com sete disparos contra cinco de Carolina. Os anfitriões saíram na frente aos 4:31, no gol de Nino Niederreiter; mesmo caído no gelo, Niederreiter ainda conseguiu empurrar o disco à meta defendida por Holtby (1 a 0). Mas a vantagem não durou muito. Os Capitals precisaram de menos de um minuto para igualar o marcador em boa jogada de Brett Connolly, após passe de Brooks Orpik (1 a 1). E os visitantes ainda poderiam ter conseguido a virada, se não fossem frustrados por boa defesa do goleiro Curtis McElhinney.





Os anfitriões controlaram ofensivamente o segundo período e chegaram 11 vezes ao gol adversário, enquanto os Capitals tiveram nove oportunidades. Braden Holtby realizou boas intervenções, mas nada conseguiu fazer a fim de impedir o lindo gol de Warren Foegele, aos 12:30 (2 a 1). Mas mesmo sem balançar as redes na parcial, o time de Washington também chegou perigosamente ao ataque, acertando a trave em disparo de Dmitry Orlov.





O terceiro período novamente foi dominado no ataque pelo time dos Hurricanes, com dez chances em comparação às quatro da equipe de Washington. Com pouco mais de um minuto e meio de jogo no último período, os atuais campeões da Stanley Cup alcançaram o empate no gol de Jakub Vrana, recebendo passe de Evgeny Kuznetsov e mandando o disco por entre as pernas de McElhinney (2 a 2). Aos 15:04, veio a virada: Nic Dowd estava no lugar, hora e momento certos para desviar o disparo de Nick Jensen e colocar os Capitals na dianteira pela 1ª vez na noite (3 a 2).





E parte do crédito pela vitória precisa ser colocado na conta do goleiro Braden Holtby, que executou excelentes intervenções e segurou o ímpeto ofensivo dos Canes. De resto, o time da capital dos Estados Unidos só precisou esperar o relógio zerar, dando início à comemoração por mais uma ida aos playoffs. O sonho do bicampeonato da Stanley Cup ainda vive!





As duas equipes voltam ao gelo neste sábado (30): o Washington Capitals visita o Tampa Bay Lightning na Amalie Arena; precisando garantir um pouco de tranquilidade na briga pela classificação, o Carolina Hurricanes recebe o Philadelphia Flyers, novamente na PNC Arena.





