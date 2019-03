Cartolas aprovam propostas para mudanças de regras na NHL

(Foto: Divulgação Site/NHL)









Durante reunião de cartolas da NHL nesta terça-feira (5), em Boca Ranton, na Flórida, os membros definiram novas propostas de mudanças de regras na liga. Estas propostas ainda precisam da aprovação da NHL e da NHLPA, mas foram bem aceitas diante de interesses comuns dos dirigentes. Os encontros do Comitê de Competições ocorrerão durante os jogos de disputa da Stanley Cup, mas algumas das propostas têm prioridade e podem entrar em vigor antecipadamente.





A proposta que teve a maior aceitação foi com relação à segurança dos jogadores. Como uma forma de proteger os atletas de qualquer acidente com o contato indesejado com o disco sem capacete, os gerentes gerais querem que os jogadores saiam do gelo imediatamente. Aquele que descumprir a regra deve ser punido. Para George Parros, vice-presidente do conselho de segurança dos atletas, esta regra já deveria estar em vigor: “Não entendo porque estamos esperando acontecer algum problema para aplicar esta regra”.





Como extensão à esta proposta, os dirigentes também entendem que há necessidade de que os jogadores entrem para o aquecimento também protegidos com o capacete, mas segundo Parros, o foco é na urgência da aprovação desta regra durante os jogos.





Outra suposta “melhoria”, seria a opção oferecida pelos árbitros de escolha do lado da disputa do face-off para uma equipe que esteja em situação de power play. Portanto, com um ou mais jogadores à mais no rinque. Para o GM do Pittsburgh Penguins, Jim Rutherford, esta mudança teria um impacto sutil. Porém, ele apoia esta proposta, assim como o GM do Colorado Avalanche, Joe Sakic. Para Colin Campbell, vice-presidente de operações de hóquei no gelo da NHL, esta decisão afeta principalmente os jogos decisivos: “É importante escolher o lado do campo numa situação de face-off. Por exemplo, o Washington Capitals que possui Alex Ovechkin. Se o face-off for disputado do lado direito, ele (Ovechkin) teria uma grande vantagem para um disparo direto”.





Ainda visando favorecer os ataques – preocupação constante entre os principais dirigentes da NHL desde os tempos da Era do Disco Morto (The Dead Puck Era) -, outra mudança envolvendo os face-offs foi proposta. No caso de algum jogador mandar o disco por cima do vidro, sem que este toque em qualquer jogador ou objeto, a disputa do face-off deveria ser dentro da zona defensiva. Esta é uma das únicas excessões às atuais regras, e para Colin Campbell, não há nenhum sentido nisso.





O jornalista do site The Athletics, Pierre LeBrun tem apoiado também a proposta de uma disputa de face-off na zona ofensiva quando um time retorna do intervalo em condição de power play. Hoje em dia, quando as equipes voltam para o início de um novo período de 20 minutos, a disputa é feita na zona central, algo que na visão do jornalista, prejudica o time atacante. No entanto, esta proposta pode ter sido discutida, mas nenhum comentário com relação ao tema foi publicado até o momento.





Os goleiros também foram parte da pauta da reunião deste terça-feira. Os cartolas recomendam que em situações em que os goleiros seguram o disco, parando a partida, o time não pode trocar de atletas. Mas, só em caso de disparos efetuados fora da zona ofensiva. Nesta caso, o interesse da mudança é para contribuir na dinâmica do jogo, evitando o chamado “anti-jogo”, ou, popularmente conhecido na cultura do futebol aqui no Brasil, como a cera.





Mas, esta não é uma decisão unânime e requer mais discussões. Jim Rutherford, dos Penguins, entende que ainda faltam mais detalhes que façam desta regra algo mais interessante e justo: “A dinâmica de nosso esporte já é bem mais interessante do que nos outros. Além disso, existem ocasiões em que o goleiro de fato precisa segurar o disco”.





Por fim, uma das alterações que foram bem aceitas, é a manutenção dos cronômetros posicionados nas bordas do gelo testados nos eventos: Winter Classic, Coors Light Stadium Series 2019 e jogos amistosos. A proposta é que todas as arenas tenham este relógio que auxilia técnicos e jogadores durante as partidas.





