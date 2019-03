Chapecoense confirma Ney Franco como novo treinador

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)









A Chapecoense confirmou Ney Franco como novo treinador. Ele chega para substituir o demitido Claudinei Oliveira e deve desembarcar em Chapecó nesta sexta-feira para iniciar o trabalho. O técnico está nos Estados Unidos, onde tem uma rede de escolinhas de futebol. O contrato é válido até o final de 2019.





O último clube de Ney Franco foi o Goiás, no ano passando, quando levou a equipe para a Série A, mas decidiu não renovar. Ele assumiu o Esmeraldino na quinta rodada da Segundona, tirou o clube da zona de rebaixamento e o conduziu à conquista do acesso à elite do futebol brasileiro. Ao todo, o técnico comandou a equipe em 34 partidas e obteve 18 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.





Com ele, vem o Auxiliar Rodnei e o preparador físico, Lopes. O auxiliar, Emerson Cris, e o preparador físico, William, permanecem na comissão permanente do clube.





Na Chape, vai encontrar o time praticamente classificado à semifinal do Campeonato Catarinense. A estreia pode ser neste domingo, contra o Brusque, na Arena Condá. Pela Copa do Brasil, o Verdão está em vantagem pela vaga na quarta fase, depois da vitória sobre o Criciúma por 3 a 2.





Com 52 anos, Ney Franco tem passagens por grandes clubes nacionais como Flamengo, São Paulo, Botafogo, Atlhetico-PR, Coritiba, Vitória e Sport. Mineiro de Vargem Grande, ele também comandou a seleção brasileira sub-20 e ajudou na conquista dos do Mundial e do Sul-Americano de 2011.





Globo Esporte