Chefe da Renault diz que Ricciardo tem que se acostumar com largadas no meio do grid

Daniel Ricciardo teve uma estreia conturbada pela Renault neste final de semana em Melbourne, na Austrália. Após classificar em 12º lugar, logo atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, o australiano viu a corrida ruir ainda na largada. Ao tentar ultrapassar a Racing Point de Sergio Pérez, Ricciardo pegou uma valeta na parte de fora da pista, o que quebrou a asa dianteira. Comentando o incidente, Cyril Abiteboul, chefe do time francês, disse que o novo piloto ainda precisa entender como funciona a largada de uma equipe de meio de pelotão.





- Não é que ele tenha subestimado isso, mas como equipe de meio de grid não atuamos da mesma forma que uma equipe de ponta. Talvez ele tenha que criar uma casca mais dura e ter um pouco mais de paciência no começo - falou ao veículo francês "Auto Hebdo".





Depois de perder muito tempo, fruto do incidente na largada, a Renault decidiu por retirar Ricciardo da corrida e poupar o carro. Por outro lado, Hulkenberg fez uma ótima prova, recebendo a bandeira quadriculada na sétima colocação, logo atrás da Haas de Kevin Magnussen. Para Abiteboul, na próxima etapa, no Barein, Ricciardo não deverá ter problemas com a largada.





- Eu absolutamente não estou em pânico. Ele (Ricciardo) é um menino inteligente. No Barein, teremos um circuito mais tradicional, com mais espaço nos lados - concluiu.





Globo Esporte