Ciclista suíça é obrigada a parar de pedalar ao se aproximar de pelotão masculino

No último sábado, a suíça Nicole Hanselmann liderava a prova de ciclismo feminino Omloop Het Nieuwsblad, na Bélgica, quando foi obrigada pela organização a parar porque estava se aproximando do pelotão masculino.





- Podia ver as ambulâncias da corrida masculina. Acho que parei por cinco ou sete minutos e isso acaba com suas chances - disse ela à Cyclingnews.





Apesar de a largada feminina ter sido dada 10 minutos depois da masculina, a suíça pedalou tão rápido que tirou a diferença. Após ser parada, Hanselmann perdeu várias posições e acabou em 74º lugar.





- Foi um pouco triste para mim porque eu estava de bom humor e, quando o grupo vê você parando, eles têm uma nova motivação para pegar você.









A ciclista também desabafou sobre o episódio nas redes sociais:





- Hoje foi o primeiro clássico da primavera na Bélgica. Eu ataquei depois de 7 km, e fiquei sozinha no intervalo por cerca de 30 km ... mas, depois que um momento estranho aconteceu, eu quase vi a parte de trás do pelotão dos homens ... Talvez as mulheres estivessem muito rápido ou os homens muito devagar 🙈 Depois da paralisação, fui ultrapassada e terminei a corrida no 74º lugar. 🚴🏻‍♀️





Globo Esporte