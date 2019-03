Clubes europeus reiteram boicote ao novo Mundial de Clubes da Fifa

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, a Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês) reafirmou sua posição contrária ao novo Mundial de Clubes proposto pela Fifa. A organização que reúne 200 equipes europeias reiterou que seus membros não farão parte do novo torneio.





O presidente da Associação de Clubes Europeus, Andrea Agnelli, disse que o principal empecilho para a participação das equipes da Europa na nova competição é o calendário cheio. Entretanto, disse poder reconsiderar sua posição, caso a Fifa repense o novo modelo.





- Nós não podemos participar dessa competição neste momento por conta do calendário europeu. Dito isso, nós estamos à disposição para discutir mudanças futuras.





Entre outras críticas, Agnelli, que também é presidente da Juventus, reclamou das poucas informações dadas pela Fifa sobre como se definirá os classificados para a competição, custos do torneio e outras questões básicas.





- Nós (os clubes) somos quem assumimos os riscos, nós investimos a longo prazo, nós investimos em jogadores, em infraestrutura, somos nós quem assumimos os riscos financeiros. Eu não entendo nem como podemos nos classificar para isso, porque não tivemos acesso à lista da Fifa.





Novo Mundial de Clubes:





No início do mês, a Fifa propões um novo modelo para o Mundial de Clubes a ser realizado de quatro em quatro anos no país sede da Copa do Mundo, no lugar da Copa das Confederações. Nesse novo formato haverá a participação de oito clubes europeus, seis sul-americanos e as demais vagas divididas entre os outros continentes.





Antes do anúncio da Fifa de divulgação da proposta, a Associação de Clubes Europeus já havia ameaçado boicotar o novo Mundial. Em carta enviada à Fifa, os clubes disseram "frontalmente contra a aprovação de um novo Mundial de Clubes neste momento e confirma que nenhum membro da ECA vai disputar essa competição".





Globo Esporte