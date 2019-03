Com 1º tempo movimentado, Comercial e Desportivo Brasil empatam na Joia

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)









Em um jogo movimentado no primeiro tempo e morno no segundo, Comercial e Desportivo Brasil empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no Palma Travassos, diante de 1.962 torcedores. Os gols foram marcados pelos artilheiros da Série A3 Caio Vieira, para o Leão, e Lucas Douglas, de pênalti, para o DB. Vieira soma sete e Lucas já balançou as redes dez vezes na competição.





O resultado manteve o time de Porto Feliz na vice-liderança da Série A3 do Paulista, com 21 pontos, porém, agora está a quatro de distância do Velo Clube. O Comercial momentaneamente caiu da quarta para a quinta colocação, com 18 pontos.





Primeiro tempo ótimo, segundo tempo para esquecer





No primeiro tempo, o Desportivo Brasil mostrou porque tem o melhor ataque da Série A3, mas também porque sua defesa é uma das mais vazadas da competição. Para cada lance de perigo de Marcelo Campanholo, Alex e Lucas Douglas, que até chegou a marcar, mas a arbitragem anotou impedimento, a zaga abria para as chegadas igualmente perigosas dos comercialinos Erik Bessa, Caio Vieira e Zé Andrade. Vieira chegou a acertar a trave, enquanto Andrade perdeu uma ótima chance cara a cara com o goleiro Éder.





Mas os gols saíram. Aos 27 minutos, Edson Pio pegou bem na bola, que acertou a trave e sobrou limpa para Caio Vieira fazer o primeiro do Comercial. O empate aconteceu aos 44, após pênalti de Cortez em Vinicius Bala que foi convertido pelo artilheiro Lucas - foi seu décimo na Série A3.





A velocidade, criação e disposição mostradas pelos dois times no tempo inicial ficaram só no tempo inicial mesmo. O único lance que despertou o torcedor na segunda etapa foi um chute de Erik Bessa aos 12 minutos. O time de Porto Feliz parece ter atracado no empate e o Leão do Norte aceitou a igualdade dentro de casa.





Globo Esporte