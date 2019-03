Com alumínio reciclado e tecnologia de trem-bala, Tóquio 2020 lança tocha da Olimpíada

(Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)









Ainda como forma de celebrar os 500 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Comitê Organizador da edição japonesa do megaevento lançou na madrugada desta terça para quarta-feira a tocha olímpica e o emblema que serão usados para representar o revezamento. O desenho da tocha foi feito por Tokujin Yoshioka, designer, arquiteto e artista japonês. A peça pesa cerca de 1,2kg e tem 71 centímetros de comprimento.





Cerca de 30% do material usado na confecção da peça é advindo de alumínio reciclado. O metal havia sido originalmente usado na construção de casas pré-fabricadas após o tsunami de 2011, que destruiu cidades como Fukushima.





O revezamento terá como lema “Hope Lights Our Way”, algo como “a esperança ilumina nosso caminho”, e começa com o acendimento da tocha olímpica, no dia 12 de março de 2020, na cidade de Olímpia, na Grécia, conforme a tradição.





Ela fica na Grécia até 19 de março, quando ocorre a entrega oficial da chama que, no dia seguinte, viaja para o Japão. Após um procedimento técnico e administrativo, o revezamento pelo país se inicia no dia 26 de março, com Fukushima sendo a primeira das 47 prefeituras a receber a tocha olímpica. Ao todo, serão 121 dias de revezamento até a entrada na abertura oficial dos Jogos Olímpicos no dia 24 de julho no Estádio Nacional de Tóquio.





O revezamento da tocha começou nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, Na Alemanha.





O formato da tocha japonesa é inspirado em uma flor de cerejeira, um dos símbolos do país. As peças serão produzidas com uma folha única de alumínio, com tecnologia semelhante à que é usada para a construção de trens-bala.





No topo da tocha, há cinco pétalas de flor por meio das quais o fogo é propagado e forma uma chama só, que os organizadores japoneses chamam de "trilha da esperança". Para assegurar que ela permanecerá acesa, há dois sistemas de combustão: um com uma chama de alta concentração de calor e outro mecanismo sem chama.





- A confecção da tocha incorpora a paixão por reconstrução e a consideração pela sustentabilidade - afirmou o comitê organizador, em nota.





Programação do revezamento da tocha olímpica 2020:





12/3/20 - Cerimônia de Acendimento da Chama Olímpica - Olímpia, Grécia

12 a 19/3/20 - Perna grega do revezamento

19/3/20 - Entrega da tocha olímpica - Atenas, Grécia

20/3/20 - A chama chegará da Grécia à base aérea de Matsusima, na prefeitura de Miyagi. Ela será colocada para exibição do Minamihama Tsunami Recovery Memorial Park, na cidade de Ishinomaki, na prefeitura de Miyagi. Até dia 25 de março, ela ficará exposta em locais atingidos em 2011 por uma tsunami e por um terremoto

26/3/20 - Perna japonesa do revezamento começa na J-Village, localizada na cidade de Narahata e Hirono, na prefeitura de Fukushima





Ordem das prefeituras da perna japonesa do revezamento da tocha:





1 - Fukushima - 26 a 28/2/20

2 - Tochigi - 29 a 30/3/20

3 - Gunma - 31/3 a 1/4/20

4 - Nagano - 2 a 3/4/20

5 - Gifu- 4 a 5/4/20

6 - Aichi - 6 a 7/4/20

7 - Mie - 8 a 9/4/20

8 - Wakayama - 10 a 11/4/20

9 - Nara - 12 a 12/4/20

10 - Osaka - 14 a 15/4/20

11 - Tokushima - 16 a 17/4/20

12 - Kagawa - 18 a 19/4/20

13 - Kochi - 20 a 21/4/20

14 - Ehime - 22 a 23/4/20

15 - Oita - 24 a 25/4/20

16 - Miyazaki - 26 a 27/4/20

17 - Kagoshima - 28 a 29/4/20

18 - Okinawa - 2 a 3/5/20

19 - Kumamoto - 6 a 7/5/20

20 - Nagasaki - 8 a 9/5/20

21 - Saga - 10 a 11/5/20

22 - Fukuoka - 12 a 13/5/20

23 - Yamaguchi - 14 a 15/5/20

24 - Shimane - 16 a 17/5/20

25 - Hiroshima - 18 a 19/5/20

26 - Okayama - 20 a 21/5/20

27 - Tottori - 22 a 23/5/20

28 - Hyogo - 24 a 25/5/20

29 - Kyoto - 26 a 27/5/20

30 - Shiga - 28 a 29/5/20

31 - Fukui - 30 a 31/5/20

32 - Ishikawa - 1 a 2/6/20

33 - Toyama - 3 a 4/6/20

34 - Niigata - 5 a 6/6/20

35 - Yamagata - 7 a 8/6/20

36 - Akita - 9 a 10/6/20

37 - Aomori - 11 a 12/6/20

38 - Hokkaido - 14 a 15/6/20

39 - Iwate - 17 a 19/6/2020

40 - Miyagi - 20 a 22/6/20

41 - Shizuoka - 24 a 26/6/20

42 - Yamanashi - 27 a 28/6/20

43 - Kanagawa - 29/6/20 a 1/7/20

44 - Chiba - 2 a 4/7/20

45 - Ibaraki - 5 a 6/7/20

46 - Saitama - 7 a 9/7/20

47 - Tóquio - 10 a 24/7/20





