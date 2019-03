Com atrasos no elenco, Sampaoli diz que devolveu salário no Santos: "Tem que pagar para todos"

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O técnico Jorge Sampaoli confirmou que devolveu seu salário ao Santos depois que o clube atrasou o pagamento dos jogadores – como havia publicado a "Gazeta Esportiva". Após a derrota do Peixe para o Botafogo-SP, por 4 a 0, em Ribeirão Preto, o treinador argentino ainda alfinetou os dirigentes alvinegros.





– Sobre os salários, a comissão recebeu e qualquer um teria feito o mesmo. Tem que pagar o salário na mesma data para todos.





O Santos atrasou o pagamento dos salários de fevereiro, que deveriam ter sido pagos no início de março. Ainda não houve acerto.





– A condição financeira do clube não tenho motivo para saber. Cheguei com o conhecimento do elenco, da necessidade que tinha, da necessidade da equipe. É uma realidade que o clube tinha que resolver. Santos é um clube de grande história, e o clube tem que estar à altura, os dirigentes também.





Além de comentar a situação financeira do Santos, Sampaoli também lamentou o desempenho do time dentro de campo, admitiu que o Botafogo foi superior e disse que seu esquema não funcionou – ele poupou a maioria de seus titulares, só Vanderlei, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Rodrygo e Felipe Jonatan entraram em campo, os dois últimos apenas no segundo tempo.





– Mais do que a alternância de hoje, queríamos jogar a bola com variantes para tudo que vem pela frente e não tivemos o jogo que pensávamos. Agora é pensar na partida de daqui a três dias e nos prepararmos bem. Eles (o Botafogo) jogaram tudo, jogaram pela permanência e a verdade é que foram superiores.





A derrota em Ribeirão Preto fez com que o Santos terminasse a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, atrás do RB Brasil. Na classificação geral, ficou em terceiro, ainda teve o Palmeiras à frente.





O Santos volta a campo no fim de semana, contra o RB Brasil, pelas quartas de final do Paulistão. Data, local e horário do jogo ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. O Santos faz a primeira partida em casa, e a segunda como visitante.





