Com CR7 machucado e polêmicas de arbitragem, Portugal empata com a Sérvia e se complica

Portugal bem que tentou. Pressionou muito o gol da Sérvia, mas sentiu a falta de Cristiano Ronaldo, substituído por contusão aos 30 minutos do primeiro tempo, e ficou no 1 a 1, o segundo empate no Estádio da Luz. Portugueses, no entanto, reclamaram muito da arbitragem em um lance de pênalti que o juiz voltou atrás após assinalar toque de mão do jogador sérvio.





No início de jogo, um pênalti de Rui Patrício em Gacinovic, convertido por Tadic, tirou o zero do placar, logo aos seis minutos. Pressionado pelo empate na estreia, Portugal foi para cima. Cristiano Ronaldo chegou duas vezes ao gol adversário antes de sentir a coxa e ser substituído. Com Pizzi no lugar do craque, o time diminuiu o ritmo, mas chegou ao empate com um golaço de muito longe de Danilo.





O cenário foi parecido e tão intenso quanto. Portugal pressionava enquanto a Sérvia tentava sair nos contra-ataques. Aos 30 da segunda etapa, o juiz marcou um toque de mão de Rukavina dentro da área. Após conversar com o auxiliar, e com o defensor sérvio jurando que a bola teria batido no rosto, o árbitro voltou atrás na marcação. O restante do jogo foi pressão portuguesa, mas sem muitas chances efetivas de gol. Ao término do jogo, os portugueses reclamaram muito da arbitragem.





Os portugueses não gostaram nada da arbitragem. Logo no início, reclamaram do pênalti dado para a Sérvia após encontrão de Rui Patrício em Gacinovic.





Aos 30 minutos do segundo tempo, a bola bateu no braço direito do sérvio Rukavina dentro da área. O juiz, sem muitas dúvidas, assinalou o pênalti, mesmo com o zagueiro jurando que a bola teria batido no rosto. Informado pelo auxiliar, o árbitro voltou atrás na decisão e anulou o pênalti, assinalando impedimento, inexistente.





Depois disso, tudo era motivo de reclamação. Pepe se enroscou na área e pediu pênalti. Bernardo Silva pediu toque de mão em outra jogada. No fim do jogo, os jogadores saíram do gramado reclamando muito da arbitragem.





Com o empate, Portugal chega a dois pontos em dois jogos. A Sérvia, que estreou hoje, chegou ao primeiro ponto. No outro jogo, a Ucrânia, com um gol nos acréscimos, venceu Luxemburgo e assumiu a liderança com quatro pontos. Os portugueses folgam nas próximas duas rodadas em terceiro. Veja a situação de todos os grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2020 aqui.





Não é de hoje que os grandes clubes europeus reclamam das Datas Fifas. A principal preocupação é o risco que as estrelas correm de se machucarem e desfalcarem seus times nas principais competições europeias. Hoje, foi Cristiano Ronaldo quem se machucou. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante foi lançado em uma bola e sentiu a coxa antes de alcança-la. Imediatamente, o craque caiu no chão e fez sinal de substituição. Segundo informações da imprensa portuguesa, CR7 teve um desconforto muscular. Os médicos da seleção, no entanto, não se pronuciaram até o término do jogo.





Globo Esporte