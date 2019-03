Com reservas, Santos é goleado em Ribeirão Preto; Botafogo se salva de rebaixamento

(Foto: Weber Sian)









Sensação do Campeonato Paulista, o Santos caiu de produção na reta final da fase de grupos. Na última rodada, nesta quarta-feira, já classificado e com um time de maioria de reservas, foi goleado pelo Botafogo-SP por 4 a 0, em Ribeirão Preto. Com o resultado, ficou atrás do RB Brasil no Grupo A.





Rafael Costa, três vezes, e Erick marcaram os gols do Botafogo, que se livrou do rebaixamento com a vitória sobre o Santos.





Foi a segunda derrota consecutiva do Santos no Paulista – tinha sido superado pelo Novorizontino na última sexta. A equipe, que buscava a liderança geral do estadual, acabou a primeira fase com a terceira melhor campanha, atrás também do Palmeiras.





Com o Santos já classificado, Jorge Sampaoli escalou um time com apenas três titulares em Ribeirão Preto: Vanderlei, Gustavo Henrique e Diego Pituca. Com uma equipe desentrosada, viu o Botafogo abrir o placar no primeiro minuto, gol de Rafael Costa, de cabeça. Sem reação e em noite ruim, os visitantes ainda tomaram outro gol aos 18 minutos, este de Erick.





Rodrygo entrou no intervalo, mas o cenário mudou muito pouco. Tanto que, aos cinco minutos do segundo tempo, Rafael Costa fez mais um, o terceiro do Botafogo. Com a enorme vantagem, o time da casa se fechou na defesa, arriscando um ou outro contra-ataque. Funcinou: Rafal Costa, outra vez, fez o quarto e decretou a goleada no interior.





O Santos se classificou para os mata-matas com antecedência, mas ainda buscava a liderança do Grupo A. A derrota evitou: o time terminou a fase de grupos atrás do RB Brasil (27 pontos a 23), adversário nas quartas de final – a equipe do interior terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa.





Já o Botafogo-SP, com a vitória, conseguiu se manter na elite do Paulista. A equipe de Ribeirão Preto começou a rodada sob ameaça de rebaixamento.





A Federação Paulista de Futebol define nesta quinta-feira as datas, horários e locais das quartas de final do estadual. Os jogos de ida serão no sábado e domingo, os de volta na terça e quarta. O Santos fará a primeira partida em casa, e no segundo duelo visita o RB Brasil.





O Santos terá desfalques no primeiro jogo das quartas de final. Cueva (Peru), Soteldo (Venezuela) e Derlis González (Paraguai) foram convocados por suas seleções, enquanto que Lucas Veríssimo foi expulso contra o Botafogo-SP (veja abaixo). Alison, com um corte no pé, ainda é dúvida.





Globo Esporte