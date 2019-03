Com sufoco no fim, Cruzeiro vence o Huracán na estreia com gol de Rodriguinho

Foi no "estilo Libertadores" que o Cruzeiro estreou na edição 2019. Temporal, campo pesado e pressão, muita pressão no segundo tempo do Huracán. Mas a Raposa saiu vitoriosa no primeiro jogo da competição e derrotou o time argentino por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio El Palacio, em Buenos Aires. O gol cruzeirense foi marcado por Rodriguinho, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, quem se destacou foi o goleiro Fábio, que impediu, no fim, o empate dos argentinos.





Debaixo de muita chuva, o Huracán tentou pressionar o Cruzeiro no início da partida, mas a Raposa controlou bem os primeiros 15 minutos e não foi tão acionado como os donos da casa. Com o jogo “controlado”, o Cruzeiro passou a ganhar espaço pelo meio de defesa do time argentino. E, por lá, chegou ao gol de abertura. Robinho deu um passe por cima para Rodriguinho, que saiu na cara do gol e abriu o placar. O “Globo” buscou a reação, tentou empatar a partida, mas novamente esbarrou na falta de criatividade e no goleiro de Fábio. A Raposa ainda teve uma boa chance com Egídio, na cara do gol, mas o goleiro Antony Silva salvou.





Um cenário quase que totalmente diferente na etapa final. O Huracán foi para cima do Cruzeiro, que abriu mão praticamente de atacar e apenas se defendeu. Por isso, passou muito sufoco nos últimos 45 minutos, chegando poucas vezes ao gol de Antony Silva. Nos últimos 15 minutos, foi a vez do goleiro e ídolo cruzeirense Fábio de aparecer. Ele impediu, pelo menos, três boas chances do Huracán de empatar e acabou garantindo a vitória da Raposa na estreia da Libertadores.





Com a vitória, o Cruzeiro chega aos três pontos no Grupo B da Libertadores. Agora, a equipe mineira encara o Deportivo Lara-VEN, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada. Antes, a Raposa entra em campo, no domingo, às 17h, contra o Tombense, pelo Mineiro, também em casa.





Globo Esporte