Comercial empata e enfrenta Desportivo Brasil nas quartas da série A3

(Foto: Renan Riggo/Divulgação)

O Comercial-SP empatou com o Velo Clube por 0 a 0 neste domingo (31) na última rodada da série A3 do Campeonato Paulista. A igualdade deixou a equipe na sexta colocação com 24 pontos e seu próximo adversário será o Desportivo Brasil, válido pelas quartas de final da competição.





O Velo, líder da competição, enfrentará o Audax, oitavo colocado. O Noroeste jogará contra o Barretos, enquanto o Capivariano enfrenta o Monte Azul. Taboão da Serra e São Carlos foram rebaixados. Duas equipes conquistam o acesso para a série A2 de 2020.





Confira os resultados da rodada:





Barretos 3x1 Rio Preto

Desportivo Brasil 1x0 EC São Bernardo

Noroeste 1x1 Monte Azul

Batatais 0x0 Grêmio Osasco

Capivariano 2x1 Olímpia

Audax 3x3 Primavera

Velo Clube 0x0 Comercial

São Carlos 3x1 Taboão da Serra