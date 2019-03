Comercial sufoca no primeiro tempo, mas leva empate e soma um ponto contra Batatais

Mesmo com um primeiro tempo sufocante, o Comercial apenas empatou com o Batatais por 1 a 1. O resultado conquistado fora de casa mantém o Leão entre os oito primeiros, enquanto o Fantasma fica próximo da zona de rebaixamento. João Marcos e Felipe Barros foram os autores dos gols.





O Jogo





O primeiro tempo foi todo do Comercial. Mais organizado, o Leão buscava os espaços e não demorou muito para abrir o placar. Aos 10, João Marcos evitou a saída de bola, driblou a zaga e chutou no ângulo para abrir o placar. A vantagem não afrouxou os visitantes, que insistiram, mas os donos da casa fecharam a defesa.





João Marcos, Caio Vieira e Cesinha foram destaques do Comercial no primeiro tempo, enquanto o goleiro China fechou o gol do Fantasma para evitar que os visitantes ampliassem o placar.





No segundo tempo, mais relaxado, o Comercial viu o Batatais crescer no jogo e levar perigo. O goleiro Iago defendeu bolas difíceis e foi o destaque do Leão na segunda etapa. Aos 16 minutos, o goleiro comercialino salvou o empate em cima da linha, após o atacante do Fantasma não conseguir tocar para o gol.





A insistência do Batatais surtiu no empate aos 25 minutos. Felipe Barros cobrou falta próximo a área e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro Iago. O gol deu ânimo para o Batatais, que pressionou para chegar a virada. O Leão se segurava como podia e pouco aproveitou os contra-ataques.





Nos minutos finais, cera pelo lado do Batatais e duas expulsões. Diego Santos foi expulso, além de um zagueiro batataense. No último lance, Erik Bessa foi derrubado na área, o Comercial reclamou de pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Placar final de 1 a 1.





Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Barretos no domingo, às 10h, no Palma Travassos. No mesmo horário, o Batatais joga fora de casa contra o Monte Azul.