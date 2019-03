Comitê Organizador da Fifa recomenda uso do VAR na Copa do Mundo Feminina deste ano

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









O Comitê Organizador (CO) de Competições da Fifa se reuniu hoje, em Zurique, presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin, para avaliar os preparativos dos torneios que vão acontecer este ano e tratar de procedimentos de candidaturas e calendários dos eventos futuros da entidade.





Copa do Mundo Feminina da Fifa-2019





O presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, informou sobre o trabalho realizado para implementar o VAR na Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na França, de 7 de junho a 7 de julho, e que incluiu seminários recentes em Abu Dhabi e Doha, oferecendo um programa educacional completo sobre o VAR. Por sugestão do Comitê de Arbitragem da Fifa, o CO recomendou a implementação do VAR na Copa do Mundo Feminina. A decisão final deve ser tomada pelo Conselho da FIFA em sua próxima reunião, marcada para 15 de março, em Miami.





“O presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA nos atualizou sobre os progressos realizados em relação à implementação do VAR na Copa do Mundo Feminina da Fifa-2019. Com base no trabalho completo realizado nos últimos meses, a Fifa está feliz com as medidas tomadas. o excelente trabalho realizado pela equipe de arbitragem da entidade e pelas árbitras envolvidas. Estamos confiantes em propor o uso do VAR na França para o Conselho da Fifa, pois estamos muito otimistas sobre a implementação”, analisou o vice-secretário-geral da Fifa para o Futebol, o croata Zvonimir Boban.





Eliminatórias da Copa do Mundo-2022





A Confederação de Futebol da Ásia (AFC, da sigla em inglês) será a primeira a começar as eliminatórias para a Copa do Mundo-2022, no Catar, com a bola rolando em junho próximo, três anos e 5 meses antes do Mundial. A Fifa informou que os detalhes sobre as competições preliminares das outras confederações serão divulgados nas próximas semanas. Na Conmebol, está acertado desde 24 de janeiro que as eliminatórias irão de março de 2020 a março de 2022.





Copa do Mundo Masculina Sub-17





Após a confirmação do Conselho da Fifa de que a Copa do Mundo Sub-17 não mais será realizada no Peru, o novo país anfitrião deverá ser indicado pelo Conselho no próximo dia 15 de março. O Brasil já respondeu a uma carta enviada pela secretária-geral da Fifa, a senegalesa Fatma Samoura, aceitando sediar a competição. A CBF recebeu o Caderno de Encargos e está negociando os termos com a Fifa, conforme antecipou o GloboEsporte.com no último dia 22 de janeiro.





Copa do Mundo de Futebol de Praia-2019





A competição acontecerá de 21 de novembro a 1º de dezembro deste ano, no Paraguai. A programação de jogos será divulgada, logo após a confirmação e aprovação pelo Conselho da Fifa, na reunião do próximo dia 15 deste mês.





Copa do Mundo de Futsal-2020





Dependendo apenas da confirmação, pelo Conselho da Fifa, a competição acontecerá de 12 de setembro a 4 de outubro de 2020, na Lituânia.





Escolha da sede da Copa do Mundo Feminina-2023





O CO foi atualizado sobre o processo em andamento, com a Fifa enfatizando que os mesmos padrões que foram aplicados para a Copa do Mundo-2026 serão aplicados para a Copa do Mundo Feminina-2023. A única diferença entre os dois processos será o fato de que, em concordância com os Estatutos da Fifa, o país anfitrião da Copa do Mundo Feminina-2023 será indicado pelo Conselho da Fifa, e não pelos participantes do Congresso anual da entidade.





Globo Esporte