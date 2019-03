Concessionária do Maracanã avisa que estádio só pode receber uma das partidas da semi da Taça Rio

Três dias após o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciar o fim da concessão do Maracanã, a concessionária que administra o estádio enviou à Federação de Futebol do Rio (Ferj), ao Flamengo e ao Fluminense, clubes com os quais mantém relação contratual, um ofício no qual expõe a impossibilidade de realizar no estádio os dois jogos da semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O documento informa que só será possível realizar uma das partidas previstas, ou no dia 27, ou no dia 28 deste mês.





O motivo alegado é a necessidade de manutenção do gramado. A concessionária avalia que haverá diversos jogos em sequência e há necessidade de manutenção preventiva. O comunicado cita que este ano o estádio já recebeu 19 partidas, sendo sete nos últimos 14 dias.





No próximo dia 24, haverá o Fla-Flu pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio. Em seguida, as semifinais (dias 27 e 28) e a final (dia 31) do segundo turno do campeonato. O Flamengo ainda recebe o Peñarol no Maracanã pela Libertadores no dia 3 de abril.





A Ferj, imediatamente após receber o ofício, encaminhou uma equipe de vistoria ao estádio para avaliar as condições do gramado. O presidente da entidade, Rubens Lopes, afirmou que o comunicado causou "estranheza", visto que as datas foram divulgadas com antecedência.





- Nos causa estranheza receber esse comunicado a sete dias da realização da partida semifinal da Taça Rio. Sendo que a Consórcio Maracanã recebeu o calendário com antecedência sem fazer qualquer objeção ou emitir opinião - disse o dirigente.





Globo Esporte