Conmebol confirma suspensão e multa a Mano, que desfalca o Cruzeiro contra o Deportivo Lara

O Cruzeiro realmente não terá o técnico Mano Menezes à beira do gramado no duelo contra o Deportivo Lara, em confronto marcado para 2130 desta quarta-feira, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo B.





Nessa terça-feira, o Tribunal Disciplinar da Conmebol julgou o treinador cruzeirense pela expulsão contra o Huracán, em Buenos Aires, na estreia da Copa Libertadores. Aos 44 minutos do segundo tempo daquela partida, Mano foi para dentro das quatro linhas para reclamar da arbitragem. Ele levou um jogo de suspensão, e o clube vai ter que pagar multa de 1,5 mil dólares (R$5,9 mil pela cotação do dia). Não cabe decisão sobre o recurso.





Em meio à suspensão de Mano Menezes, quem vai comandar o time e dar entrevista após a partida contra o Deportivo Lara será o auxiliar Sidnei Lobo, que também esteve com o microfone em mãos após a vitória por 2 a 0 sobre o Huracán.





O Cruzeiro entra em campo nesta quarta em busca de abrir vantagem na liderança do Grupo B. Mesmo com um jogo a menos que Emelec e Huracán, a Raposa está na ponta, com três pontos. O Emelec está em segundo, com dois. Huracán e Lara somam um cada.





