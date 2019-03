Consórcio oferece proposta para gerenciar Maracanã após impasse em concessão

(Foto: André Durão)





Um consórcio formado por três empresas, dentre elas a Bravo Live, gerenciadora do Allianz Parque, protocolou nessa quinta-feira (21) um interesse junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para assumir a operação do Maracanã de forma emergencial pelos próximos 180 dias.





Na última semana, o governador Wilson Witzel anunciou a retomada do estádio que estava sob concessão da Odebrecht. Desde que a administração privada assumiu o local, inúmeros impasses aconteceram como reformas, disputas com clubes para mandar os jogos e altos preços dos ingressos.





As outras empresas que completam o consórcio são a Time For Fun, empresa na área de entretenimento e responsável pela realização de diversos espetáculos de grande porte no país, e a Golden Goal, que já operou o Maracanã em parceria com o Flamengo e Fluminense anteriormente.





As primeiras informações foram publicadas pelo Globo Esporte e confirmadas em nota divulgada pelas empresas. O consórcio promete atuar também em parcerias com os clubes para elaborar um modelo para a administração.





Confira a nota oficial na íntegra:





A Bravo Live, a Golden Goal e a T4F Entretenimento informam que se uniram e manifestaram para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (21), o interesse de administrar conjuntamente o Complexo do Maracanã, contribuindo para o resgate de um dos mais importantes patrimônios culturais de nosso país.





As empresas, que possuem ampla experiência no mercado de entretenimento, acreditam que podem contribuir significativamente com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, auxiliando na estruturação do trabalho de mapeamento e reformulação das operações do Complexo do Maracanã durante o processo de permissão de uso, em caráter precário, até a realização de novo processo licitatório.





Como é de conhecimento público, a Bravo Live é a maior especialista em administração de complexos multiuso do país, sendo responsável pela gestão da arena mais rentável e eficiente do Brasil, o Allianz Parque, em São Paulo.





A Golden Goal, por sua vez, é uma empresa com vasta expertise na operação e implementação de serviços em estádios, já tendo, inclusive, operado no Maracanã junto a dois dos principais clubes de futebol brasileiros, o Clube de Regatas do Flamengo e o Fluminense Football Club.





Já a T4F é a principal referência no mercado de entretenimento do Brasil, sendo, ainda, a líder deste segmento na América Latina.





As empresas, mais uma vez, reforçam sua integral disponibilidade para apresentarem um estudo de gestão eficiente do Complexo, com a intenção de demonstrar soluções e modelos comerciais mais vantajosos e de menor onerosidade, caso haja o interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro.





Por fim, a Bravo Live, a Golden Goal e a T4F manifestam seu total interesse de atuar junto aos clubes do futebol carioca, a fim de desenvolver um modelo de operação que conjugue os interesses de todos, além de viabilizar que tais clubes atuem como sócios na gestão do Complexo Maracanã.