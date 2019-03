Corinthians tem acordo encaminhado com Everaldo; Fluminense tenta convencer atacante a permanecer

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)









O Corinthians tem um acordo bem encaminhado com o atacante Everaldo, que pertence ao Velo Clube, do interior de São Paulo, e está emprestado ao Fluminense até 17 de maio.





A informação, publicada inicialmente pelo "Yahoo Esportes", foi confirmada pelo GloboEsporte.com.





O clube carioca garante ter intenções de compra do jogador, mas ainda não realizou a operação. De acordo com o apurado pelo GloboEsporte.com, a direção tricolor está prestes a conseguir a verba para adquirir parte dos direitos e, então, tentará convencer o atacante (e seu empresário Nelson Baptista) a permanecer.





O Corinthians deve pagar R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. O contrato, caso tudo seja concretizado, será válido por quatro temporadas. Há bastante otimismo sobre a contratação no clube paulista, afinal, o entendimento é de que um salário maior seduziria o atleta.





Aos 24 anos, Everaldo está no Fluminense desde julho do ano passado. O valor previsto em contrato para o Flu realizar a compra é de R$ 2 milhões pelos mesmos 50% dos direitos, mas os problemas financeiros da equipe das Laranjeiras dificultam o acerto. A prioridade é do Tricolor até o dia 17 de maio.





Oferecido a clubes como Grêmio e Cruzeiro, Everaldo deu preferência ao Corinthians. Na visão de Fábio Carille, ele pode fazer uma função parecida com a de Romero, que não terá o seu contrato renovado e não fez nenhuma partida no ano. Everaldo tem cinco gols em 15 jogos em 2019.





Everaldo começou no América-PE e já passou por Boa Esporte, Mogi Mirim, São José, Serra Talhada, Velo Clube e São Bento antes de chegar ao Fluminense.





Se o negócio por Everaldo se confirmar, ele será o quinto reforço que troca o Fluminense pelo Corinthians nos últimos dois anos. Nesta temporada, Sornoza e Richard vieram para o Timão. Em 2018, o Timão contratou o zagueiro Henrique e o volante Douglas, hoje cedido ao Bahia.





