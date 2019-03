Correr deixa as pessoas mais felizes, confirma pesquisa da USP com usuários do Strava

(Foto: Guilherme Leporace)









O que te deixa feliz?! Ter mais tempo com seus amigos, fazer novas amizades, sentir-se autoconfiante, estar saudável fisicamente, relaxar e minimizar o estresse da vida cotidiana. As respostas são infinitas, mas para 81% dos participantes de uma pesquisa realizada pelo GEPECOM da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Strava, a corrida é o elo de todos esses caminhos até a felicidade.





Dos em 1.154 participantes da pesquisa, 91% responderam que correr traz qualidade de vida; 59% acreditam que a corrida é uma ótima oportunidade de passar mais tempo com os amigos; 94% veem nessa atividade física um caminho para se manter saudável; e 90% creditam à corrida o motivo para se manterem fisicamente ativos.





Quando o assunto é o sentimento de autoconfiança que a corrida gera em cada pessoa, 80% confirmaram que se sentem assim após correrem. E 90% se sentem menos estressados depois do corre – seja um treino ou uma prova. O questionário foi aplicado aos usuários da rede social com mais de 5 milhões de usuários no Brasil.





Ainda na mesma pesquisa, em relação ao fato de que correr traz um sentimento de maior felicidade, 92% afirmaram se sentir bem depois de correr e 90% declararam que correr ajuda a aliviar o estresse mental. Os percentuais expressivos não param por aí: 89% responderam que correr deixa o indivíduo mais feliz; 87% que as corridas ajudam a diminuir a tensão e a ansiedade; e 80% que correr traz um sentimento de autoconfiança.





“A pesquisa do GEPECOM com os usuários do Strava mostrou que um número muito significante de pessoas corre por qualidade de vida, para se sentirem bem e que correr dá para eles sentimento de felicidade e bem estar. Nesse processo de atividades físicas, o Strava se mostrou um importante parceiro do público pesquisado, pois permitiu a seus usuários se relacionarem de imediato com sua rede de contatos”, reforçou Ary Rocco, coordenador do GEPECOM.





Entre os entrevistados, 94% declararam fazer atividades físicas, no mínimo, três vezes por semana. O alto volume de treino entre os usuários do Strava que responderam à pesquisa ajuda a entender o porquê 71% já participaram de, no mínimo, uma prova de corrida de rua. Quando a pergunta foi se a corrida ajuda a mantê-los fisicamente ativos, 90% dos entrevistados disseram que sim, sendo que 72% concordam totalmente e 18% concordam.