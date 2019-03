Crônica: Real perde por incompetência e futebol desanimado pós-CR7

Os últimos jogos do Real Madrid na temporada são para esquecer na história do clube. Após eliminação na Copa do Rei para o arquirrival Barcelona, e em seguida perdeu para o time catalão no Espanhol, foi a vez do time merengue dar adeus a Liga dos Campeões. Desta vez com um sonoro 4 a 1 para o Ajax, em pleno Santiago Bernabeu.





Polêmicas a parte em relação aos terceiro gol do time holandês (a discussão é se a bola saiu pela lateral ou não no início da jogada), o Real se mostrou um time completamente vulnerável no primeiro tempo. Levou dois gols em belas jogadas do Ajax e não soube aproveitar os espaços.





Muito criticado, Bale deve ter sua saída decretada na próxima janela. A torcida já mostra insatisfação com o jogador, que nunca se firmou no time titular. Mesmo vivendo as sombras de Cristiano Ronaldo, a expectativa com o galês sempre foi alta, mas ele nunca correspondeu a altura.





Vinicius Júnior é um caso a parte. Se lesionou ainda no primeiro tempo e pode ser dúvida para a seleção brasileira. Mesmo com o seu potencial, seria difícil levar o Real para frente, visto que o time estava apático em campo.





Em suma, tudo deu errado para o Real Madrid. O que resta é juntar os cacos e planejar a próxima temporada. O grande Real dessa vez vai assistir as finais dos campeonatos direto das arquibancadas.