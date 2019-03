Cruzeiro apresenta novo patrocinador máster e detalha parceria com banco gaúcho

(Foto: Diogo Finelli)









Com o mesmo discurso do presidente de que "o céu é o limite", o Cruzeiro apresentou oficialmente, no início da tarde desta quarta-feira, em Buenos Aires, na Argentina, a parceria com o Banco Renner. A financeira estampará a marca Digi+ (produto digital) no espaço destinado ao patrocinador máster. O clube deu alguns detalhes de como será a parceria.





A Raposa receberá uma quantia fixa pela exposição da marca da financeira na camisa e terá direito a 50% dos lucros que o banco obtiver com as contas personalizadas, voltadas para torcedores cruzeirenses. Segundo apurou o GloboEsporte.com, o valor fixo pago ao clube, pelo patrocínio máster, será de R$11 milhões, que corresponde a 10% a mais do que a Caixa, antiga parceira, pagava.





O Digi+, a princípio, será patrocinador máster do Cruzeiro até o fim deste ano. A parceria entre clube e banco para manter as contas personalizadas tem validade de cinco anos: até o fim de 2023. Ou seja, há dois acordos: um de patrocínio máster e outro em relação ao banco digital.





Na entrevista coletiva, João Urbaneja, presidente do banco, afirmou, depois de muita insistência por parte da reportagem, que a meta para o primeiro ano de parceria é que cerca de 1 milhão de contas sejam abertas na financeira. Metade do lucro dessas contas entraria nos cofres da Raposa. O Cruzeiro estipula ter 10 milhões de torcedores atualmente.





Além de Urbaneja, estiveram presentes na mesa de coletiva: Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro, e Renê Salviano, diretor de marketing do clube, além de Thiago Urbaneja, vice do banco Renner.





Nada de camisa





A expectativa era de que o clube apresentasse, também na coletiva desta quarta-feira, a nova camisa número 1 (azul). O presidente até chegou ao hotel vestindo uma com o número seis (veja abaixo), mas o uniforme será apresentado somente no duelo desta quinta, no estádio El Palacio. Na sexta-feira, no entanto, um vídeo mostrando a nova camisa viralizou na internet.





Durante a entrevista, Wagner vestia a camisa branca - já apresentada oficialmente - e foi possível notar as marcas dos patrocinadores na cor azul, como o clube havia anunciado que iria acontecer a partir deste ano.





Globo Esporte