Cruzeiro resolve jogo no 1º tempo, continua invicto e pega o Patrocinense nas quartas de final do Mineiro

Bastaram 45 minutos para o Cruzeiro garantir a vitória sobre a Caldense, no Mineirão, e a segunda colocação do Campeonato Mineiro. Com gols de David, Marquinhos Gabriel e Fred, a equipe do técnico Mano Menezes venceu por 3 a 0, manteve a invencibilidade de 12 jogos na temporada e agora enfrenta o Patrocinense, nas quartas de final. Com a derrota, a Caldense caiu para sexto e, na próxima fase, encara o América-MG.





Nas quartas de final, o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense, no Mineirão, sábado. Já a Caldense enfrenta o América-MG, na segunda-feira, no Independência.





