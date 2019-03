CSA anuncia contratação de colombiano Pablo Armero

(Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)









“Reforço de peso” é como o CSA considera o colombiano Pablo Armero, cuja contratação foi anunciada pelo clube alagoano neste domingo. O experiente lateral esquerdo de 32 anos de idade estava sem clube e chega ao Azulão após passagem pelo América de Cali-COL.





Pelo time colombiano, o jogador fez 25 jogos e marcou um gol em 2018. No Brasil, já atuou por Palmeiras, Flamengo e Bahia. No exterior, vestiu camisas de grandes clubes, como é o caso de Napoli, Milan e Udinese, na Itália, e West Ham, na Inglaterra. Com a seleção da Colômbia, disputou a Copa do Mundo de 2014, alcançando as quartas de final.





No CSA, Armero disputará posição com outro lateral experiente: Carlinhos, campeão brasileiro com o Fluminense, que também soma 32 anos de idade. São apostas do clube para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa em abril.





