David Neres, do Ajax, é convocado para a seleção brasileira após corte de Vinicius Junior

(Foto: Getty Images)









O técnico Tite e sua comissão técnica decidiram convocar o atacante David Neres para a vaga de Vinicius Junior, cortado por lesão no tornozelo direito. Em comunicado, a CBF anunciou nesta sexta-feira o jogador do Ajax como o escolhido para integrar o elenco da seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março.





David Neres, desta forma, receberá sua primeira oportunidade na seleção principal, depois de traçar caminho nas categorias inferiores. O jogador vem sendo um dos destaques do Ajax na atual temporada e teve boa atuação, marcando um gol, na vitória que classificou sua equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões e eliminou o Real Madrid, na última terça.





De acordo com a nota da CBF, o médico Rodrigo Lasmar entrou em contato com o Real para confirmar a gravidade da lesão de Vinicius Junior, sofrida na última terça, justamente diante do Ajax. Então, ele repassou as informações para o coordenador da Seleção, Edu Gaspar - e a comissão técnica decidiu chamar David Neres após suas observações.





- São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinicius para uma excelente recuperação - disse Edu Gaspar ao site da CBF.





David Neres está em sua terceira temporada no Ajax, após ser vendido pelo São Paulo com apenas 19 anos, no começo de 2017, por R$ 50 milhões. O atacante se tornou titular absoluto da equipe na última temporada e já realizou 37 partidas em 2018/19, tendo marcado seis gols pelo clube holandês.





Globo Esporte