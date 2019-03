"Desfalque" do Flamengo na final, Abel vai passar por novo procedimento e ficará mais uns dias internado

(Foto: CELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO)









Abel Braga terá de passar por novo procedimento nesta sexta-feira. O treinador do Flamengo, que passou mal no fim do Fla-Flu, será submetido a uma ablação por cateter. Não se trata de uma cirurgia, mas sim de um procedimento cuja duração é de quatro horas e que consiste na queima do tecido cardíaco que apresenta arritmia. Abel fica internado até domingo.





Renato Gaúcho, no início deste ano, e o ex-jogador Renato Abreu, em 2012, passaram pelo mesmo procedimento. À época meia do Flamengo, Abreu demorou 18 dias para voltar a treinar, mas evidentemente se tratam de situações diferentes.





Nesta quinta-feira, Abel passou por eletrochoques e realizou outros exames. Dormiu no início da tarde e está acompanhado da esposa, Cláudia, de Marquinhos Lopes, amigo e ex-preparador de goleiros do Fluminense, e de assessores.





Há a expectativa de que Abel fique à beira do campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Peñarol, no Maracanã. Certo mesmo é que está fora da final da Taça Rio, entre Flamengo e o vencedor do duelo entre Bangu e Vasco. A decisão está marcada para domingo, às 16h.





Globo Esporte