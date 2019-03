Diretor Léo Franco deve ser demitido do Botafogo-SP ao final do Paulistão

(Foto: Agência Botafogo)

A má fase do Botafogo-SP no Campeonato Paulista deve derrubar o primeiro membro da diretoria. O gerente de futebol Léo Franco deve ser de demitido do cargo após o término do Paulistão. O Pantera tem três jogos para escapar da zona de rebaixamento.





As primeiras informações foram publicadas pelo site WSports e mostram que Franco deveria ter sido demitido junto com Léo Condé, no dia 16 de fevereiro. Para evitar que o clube ficasse sem comando técnico, e que a bagunça fosse muito maior, a diretoria preferir segurar o gerente de futebol.





Um grupo de 100 torcedores do Pantera foi ao Estádio Santa Cruz na última terça-feira (6) cobrar uma reação da equipe e pediu a saída de Léo Franco, o que foi negada pelo presidente do Conselho da S/A, Adalberto Baptista. Além disso, tanto Adalberto quanto o dirigente Gustavo Vieira foram criticados pelos torcedores. De acordo com a reportagem, a relação de Léo Franco não é boa com funcionários, imprensa e jogadores do tricolor.





A conversa dos torcedores na terça-feira se estendeu para os jogadores, o que teria sido proibido por Franco. O técnico Roberto Cavalo entrou a conversa e autorizou a presença dos torcedores durante o treinamento.





Com a decisão de demitir Léo Franco, os diretores consideraram esperar o fim do Paulistão para anunciar a saída oficialmente. O próximo compromisso do Botafogo é nesta sexta-feira (8), às 18h45, contra o Bragantino, em casa.