Diretoria do São Paulo multa e afasta Jean por ato de indisciplina; goleiro vai treinar separado

Jean foi multado e afastado pela diretoria do São Paulo pelo ato de indisciplina no treino da última terça-feira, no CT da Barra Funda. O goleiro vai treinar separado do grupo, em horários diferentes, e está fora do jogo desta quarta-feira, contra o São Caetano, pelo Paulistão. Não há prazo para retorno.





Incomodado com cobranças do técnico interino Vagner Mancini, Jean deixou a conversa que a comissão técnica tinha com o elenco e depois não treinou com o time.





No sábado, o Tricolor perdeu o terceiro clássico na temporada (já havia sido derrotado por Santos e Corinthians) e Mancini fez cobranças aos jogadores durante uma conversa de uma hora.





O goleiro, que fez apenas uma partida nesta temporada, está chateado com a falta de chances no time e entende que deveria ter mais oportunidades. Tiago Volpi é titular absoluto do time.





Antes da irritação com Mancini na conversa que o técnico tinha com o elenco, na terça-feira, Jean já tinha demonstrado sua insatisfação depois do clássico com o Corinthians, quando Volpi falhou na derrota por 2 a 1, em Itaquera.





Quando percebeu que não ganhar a vaga de Volpi na rodada seguinte, Jean pediu à diretoria para não concentrar com o elenco para a partida contra o RB Brasil. No entanto, ao ser comunicado que receberia uma multa caso não aparecesse, o goleiro mudou de ideia.









Na terça-feira, o que mais incomodou Jean foi ser apontado como um dos maus exemplos de postura no elenco. E o goleiro acredita que, por não estar jogando, não merece ser cobrado.





O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa da vitória para avançar às quartas de final. O time é o segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos.





Tiago Volpi será titular na partida, e os reservas serão Luca Paes e Denis Júnior.





