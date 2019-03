Discussão provoca reunião interna no Comercial, mas artilheiro pede foco total na A3

Lateral esquerdo Dener (Foto: Reprodução)

O empate do Comercial com o Desportivo Brasil em 1 a 1, válido pela série A3 do Campeonato Paulista, não foi tão bem assimilado por parte da torcida comercialina. As críticas ao lateral esquerdo Dener incomodaram o jogador e o pai do atleta, que assistia a partida. Uma discussão se iniciou nas arquibancadas e parte da diretoria tentou acalmar os ânimos, mas sem êxito.





As informações foram publicadas pelo site WSports, que ainda publicou uma entrevista com o vice-presidente do Comercial, David Isaac, para explicar os acontecimentos.





“Houve uma confusão com um pai de atleta que não se sentiu confortável com a manifestação do torcedor, que é legítima. Com todo respeito, os pais precisam ter discernimento, se a manifestação não agredir ninguém, o torcedor tem todo o direito. Houve um exagero, o nosso presidente tentou apartar a confusão e isso se estendeu para a marquise do estádio. Temos que nos fechar, comissão, direção, jogadores. Dentro desse contexto, fizemos uma reunião, conversando, mas tudo dentro de normalidade para o clube continuar. O objetivo maior está perto, que é a classificação”, disse Isaac.





O técnico Edson Vieira também concedeu entrevista e disse que as críticas quase causaram a saída de Dener do Comercial. Uma reunião entre diretoria, comissão técnica e os jogadores acalmou os ânimos pós-jogo.





“O Dener falou que ia embora por causa da família. Ele é um garoto. Tem que entender ele também. Se não souber controlar, você perde o atleta que tem potencial enorme. Ele não foi bem no jogo hoje. Mas se entregou, caiu de câimbra no fim. O que vem de fora, não pode influenciar aqui. Os familiares não podem expor ele. A gente blinda, coisas ruins não saem daqui pra fora, o grupo é bom. A gente se fecha e se resolve. O grupo conversa, não precisa sair daqui de dentro. Não tem problema. O problema veio de fora e isso não pode”, disse Vieira.





Já o artilheiro Caio Vieira preferiu comentar sobre a boa campanha da equipe na série A3. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o atacante acredita na classificação da equipe.





“A gente sabia que era um time bem técnico [o Desportivo Brasil], mas que tinha dificuldades na bola longa e nos contra-ataques. Então, acho que fizemos um bom jogo, no primeiro tempo principalmente acho que fomos melhores. O sol estava muito quente e acabou atrapalhando um pouco, mas acho que foi um bom jogo, não deu para ganhar, mas também não perdemos. É importante conquistarmos pontos contra equipes fortes e que brigam pelo acesso”, disse em entrevista ao Globo Esporte.





O próximo desafio da equipe é contra o Grêmio Osasco na sexta-feira (15), às 19h, no Estádio José Liberatti.