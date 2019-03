Ele está aqui: Cristiano Ronaldo anota hat-trick, Juventus vence Atlético de Madrid e vai às quartas

(Foto: Alberto Lingria/Reuters)









Nada como um hat-trick após o outro. A pior temporada de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões em 13 anos teve uma reviravolta. O português pisou no Juventus Stadium com apenas um gol no torneio. E saiu com mais uma de suas noites mágicas. O camisa 7 anotou os três gols da Velha Senhora na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid nesta terça, em Turim, e garantiu a vaga da equipe italiana às oitavas de final da competição. Placar na medida para quem havia perdido por 2 a 0 no jogo de ida. Na medida para quem está acostumado a decidir.





A Juve terminou a primeira etapa com 62% de posse de bola e seis finalizações a mais que o Atlético (nove contra seis). Dominou o jogo. Do início ao fim. Com as investidas do jovem Spinazzola pela esquerda e boa movimentação de Bernardeschi, rodeou a área colchonera e não deixou os espanhóis avançarem. Insistiu nas bolas alçadas na área à procura da impulsão de Cristiano Ronaldo. E assim abriu o placar. Aos 26, o Gajo aproveitou bola cruzada de Bernardeschi e empurrou para as redes: 1 a 0.





Bastaram três minutos do segundo tempo para Cristiano Ronaldo dar indícios de que teria uma de suas melhores noites da carreira. E novamente com uma de suas principais armas: a impulsão. Dessa vez, ele aproveitou cruzamento da direita, testou bem, e Oblak até fez uma grande defesa. Mas a tecnologia da linha do gol ajudou a Juve e validou o segundo de CR7. O terceiro viria aos 40 minutos, em cobrança de pênalti sofrido por Bernardeschi. Ao time de Diego Simeone, restou a frustração. O Atlético encerrou o jogo sem acertar o gol de Szczesny. E deu adeus mais uma vez ao sonho europeu.





A Juventus se junta a Ajax, Manchester United, Tottenham, Porto e Manchester City entre os classificados às quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta, serão conhecidos os últimos dois classificados que sairão dos confrontos entre Barça e Lyon e Bayern de Munique e Liverpool. O sorteio dos confrontos da próxima fase será nesta sexta, às 8h (de Brasília). Confira a tabela da Liga dos Campeões!





Pela quinta vez nos últimos seis anos, o Atlético é eliminado da Liga dos Campeões com Cristiano Ronaldo como rival. Em 2013/14 e 2015/16, o time de Diego Simeone caiu para o Real Madrid na decisão. Em 2014/15, foi eliminado nas quartas de final. Em 2016/17, foi embora na semifinal. E agora, fica pelo caminho nas oitavas de final. No total, o português fez sete gols em oito confrontos pelo torneio contra o rival.





