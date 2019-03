Em cobrança de Mancini a elenco do São Paulo, Jean se incomoda e deixa conversa mais cedo

(Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)









O técnico interino Vagner Mancini teve uma conversa de uma hora com o elenco do São Paulo antes do treino desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O goleiro Jean, no entanto, deixou o papo mais cedo e não participou do treinamento.





Na conversa, Mancini elogiou a postura de alguns jogadores nesse momento de crise do São Paulo e fez algumas ponderações em relação a outros atletas. Em determinado momento da conversa, Jean se sentiu incomodado por ser cobrado mesmo sem estar jogando e deixou o papo. Internamente, o São Paulo vai avaliar a situação.





O goleiro, contratado do Bahia, no começo do ano passado, tem tido poucas chances nesta temporada. Tiago Volpi tem sido titular.





Jean esperava, com a saída de Sidão para o Goiás, ter mais chances no time titular do São Paulo. Mas André Jardine e Vagner Mancini optaram por Tiago Volpi.





Recentemente, Jean pediu à comissão técnica do São Paulo para não concentrar com o elenco para o jogo contra o RB Brasil. Mas, informado que poderia ser multado em 40% do salário, mudou de ideia.





O São Paulo vem de derrota no clássico contra o Palmeiras e volta a campo nesta quarta-feira, contra o São Caetano, no ABC paulista, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados.





Globo Esporte