Em corrida emocionante, Sette Câmara é o segundo na Fórmula 2; Ghiotto vence no Barein

O brasileiro Sérgio Sette Câmara esteve perto da primeira vitória na temporada da Fórmula 2, mas, depois de liderar boa parte da segunda corrida da rodada dupla de Sakhir, no Barein, não teve como resistir ao ataque final de Luca Ghiotto com pneus mais macios. O italiano da equipe Uni-Virtuosi conseguiu a liderança a duas voltas do fim, mas pelo menos o mineiro chegou à frente de seu companheiro na Dams, Nicholas Latifi, terceiro na prova.





Curiosamente, os três que subiram ao pódio foram os mesmos que terminaram entre os três primeiros no sábado - vitória de Latifi, seguido por Ghiotto e Sette Câmara. Com o resultado deste domingo, Ghiotto assumiu a liderança do campeonato, com 37 pontos, contra 35 de Latifi e 27 de Sette Câmara, que já tem 11 de vantagem sobre o quarto colocado Louis Deletraz.





Companheiro de equipe de Ghiotto, Guanyou Zhou terminou em quarto, seguido por Deletraz. Pole position, Mick Schumacher não conseguiu resistir por muito tempo na frente e completou a corrida em sexto, enquanto Nyck de Vries e Jordan King fecharam a zona de pontuação.





Escalada de Sette Câmara





Schumacher manteve a ponta após a largada, enquanto Sette Câmara subiu de sexto para quinto, resistindo inclusive a um ataque de Latifi. Ainda na primeira volta, Jack Aitken se enrolou com Deletraz e De Vries, e o brasileiro aproveitou para assumir o segundo lugar, à frente de Latifi e Ghiotto.





Na abertura da terceira volta, Sérgio superou Mick no fim da reta dos boxes e assumiu a ponta. Na mesma volta, Ghiotto passou Latifi e Schumacher para se posicionar em segundo. De imediato, com um excelente desempenho de seu carro, o italiano partiu para cima de Sette Câmara e tomou o primeiro lugar na quarta volta.





Estratégia diferente





Com um ritmo fortíssimo, Ghiotto abriu rapidamente na liderança, enquanto Sette Câmara passou a se preocupar com os ataques de Latifi. O gerenciamento de pneus era importante, e o brasileiro claramente tentava poupá-los para as voltas finais. Mesmo com o canadense tendo à disposição o uso da asa móvel, o mineiro manteve-se à frente.





Na Fórmula 2, a troca de pneus não é obrigatória na corrida 2, então os pit stops não eram esperados. Mas, com o desgaste acentuado dos compostos médios, alguns pilotos optaram por uma troca, como Ghiotto e De Vries, na 13ª de 23 voltas - no total 10 dos 20 competidores mudaram os pneus.





Reação fulminante de Ghiotto





Com pneus macios, Ghiotto iniciou uma recuperação impressionante vindo da 13ª colocação. Com muita facilidade, o italiano passou um a um seus adversários até assumir o terceiro lugar na volta 18, com uma ultrapassagem sobre Schumacher, que não fez o pit stop.





Nas cinco voltas finais, Ghiotto partiu para cima da dupla da Dams, que não teve como resistir nas duas primeiras posições. A três voltas do fim, o italiano passou Latifi no fim da reta dos boxes. Ainda na mesma passagem, o piloto da Uni-Virtuosi superou Sette Câmara para recuperar a liderança.





Nas duas voltas finais, Ghiotto abriu vantagem para assegurar uma grande vitória, enquanto Sette Câmara controlou Latifi para terminar na segunda posição.





- Contra Luca (Ghiotto) não foi difícil porque tive de deixá-lo passar, ele tinha o pneu mais macio, contra Nicky (Latifi) foi mais complicado, ele parecia ter um pouco mais de ritmo provavelmente pelo melhor gerenciamento (dos pneus). Tivemos um carro fantástico em todo o fim de semana, obrigado à Dams. Não fiquei tão feliz porque cometi um erro na classificação, mas o ritmo de corrida era bom, poderia ter sido ainda melhor - disse Sette Câmara.





A próxima rodada dupla será disputada no Azerbaijão, no último fim de semana de abril.





Globo Esporte