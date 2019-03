Em duelo simbólico, Serena Williams vence Victoria Azarenka e avança em Indian Wells

(Foto: Yong Teck Lim/Getty Images)









No dia das mulheres, um duelo simbólico marcou a segunda rodada do WTA Premier de Indian Wells. Duas mamães, que já lideraram o ranking mundial, se enfrentaram num duro jogo de 2h07min - realizado na noite de sexta-feira na Califórnia e madrugada de sábado no Brasil. Melhor para a norte-americana Serena Williams (10ª) que superou a bielorrussa Victoria Azarenka (48ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Apesar da derrota, Azarenka registrou em suas redes sociais o quão especial foi o encontro das duas.





- Compartilhar essa partida com outra mãe foi incrível - disse Azarenka em sua conta do twitter.





Não é de hoje que Serena e Azarenka são engajadas no tema "empoderamento feminino". Na última sexta-feira, dia internacional da mulher, Williams escreveu para um site norte-americano sobre desafios das mulheres, especialmente quando são atletas e mães. Essa não foi a é primeira vez que a multicampeã deu declarações sobre a luta pela igualdade de gênero (relembre três casos em que a tenista foi protagonista dentro e fora das quadras).





Azarenka também comoveu o mundo ao expor que a má fase se dava à distância do filho. Após separação não amigável, ela foi proibida de levar a criança para fora do estado da Califórnia. Ficando consequentemente longe do filho em diversas competições. Azarenka revelou o drama em coletiva no Aberto da Austrália, este ano, e reivindicou seus direitos.





O jogo





Foi uma partida bastante inspirada da americana, que passou sufoco no primeiro set da partida. Mas Serena foi superior no fundo de quadra e, em momentos decisivos, conseguiu definir os pontos importantes e avançar na competição californiana. Agora, Serena enfrenta a espanhola Garbiñe Muguruza, número 20 do ranking da WTA, que venceu a americana Lauren Davis, por 2 sets a 1.













Globo Esporte