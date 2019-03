Em final dramático, Hamilton supera Leclerc e vence o GP do Bahrein

Neste domingo, o Grande Prêmio do Bahrein da Fórmula 1 terminou com vitória dramática da Mercedes. Após a Ferrari dominar os treinos, Charles Leclerc largou na pole, manteve a liderança durante toda a corrida mas, no final, apresentou problemas no motor e viu Lewis Hamilton conquistar a vitória no autódromo de Sakhir.





Valtteri Bottas, em segundo, completou a dobradinha da Mercedes, ao passo que Leclerc teve de se contentar em fechar o pódio na terceira posição. Verstappen foi o quarto e Vettel, que teve um problema na asa, acabou em quinto.





Com o resultado, a Mercedes segue dominante no mundial de pilotos. Bottas lidera com 44 pontos, graças a volta mais rápida que fez no GP da Austrália, enquanto Lewis Hamilton aparece logo atrás, com 43.





A Fórmula 1 retorna nos dias 12, 13 e 14 de abril, com o Grande Prêmio da China. A corrida está marcada para as 3h10 (horário de Brasília) do domingo.





O início da corrida foi muito movimentado no Bahrein. Vettel largou muito bem, e de cara, assumiu a liderança, deixando o companheiro Leclerc para trás. Na sequência, foi a vez de Valtteri Bottas ultrapassar o novato da Ferrari, colocando assim a Mercedes na briga pela ponta. Hamilton, por sua vez, aparecia em quarto.





Muito determinado, contudo, o monegasco tratou de iniciar a sua recuperação, e não demorou para ultrapassar Bottas. Logo depois, Hamilton também deixou o finlandês para trás. Leclerc, no entanto, não estava satisfeito com a vice-liderança, e foi diminuindo a diferença para Vettel até conseguir de volta a primeira posição.





Domínio de Leclerc





Após a primeira parada, Hamilton colocou pneus macios, subiu para segundo e passou a pressionar Leclerc. O monegasco, contudo, estava muito bem na corrida, e marcou a volta mais rápida da prova. Vettel aparecia em terceiro, Bottas em quarto e Verstappen, correndo por fora, em quinto.





Aos poucos, Hamilton foi perdendo força e viu Vettel encostar, ao passo que Leclerc ficava cada vez mais distante, com quase sete segundos à frente. Pouco tempo depois, o alemão voltou ao segundo lugar, enquanto seu companheiro de Ferrari caminhava a longos passos rumo ao triunfo.





Na parte de baixo da disputa, Grosjean teve de abandonar a prova por conta de problemas no carro, enquanto Sainz amargava a última colocação. Ex-Ferrari, Kimmi Raikkonen brigava com o novato Norris pela sétima posição.





Problemas para Vettel





Com 24 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Leclerc parou nos boxes e retornou novamente na liderança. Depois de também pararem, Vettel e Hamilton retornaram travando uma interessante briga pela segunda colocação. No meio dessa disputa, contudo, o alemão acabou rodando sozinho, perdeu a asa dianteira e ficou muito para trás, sendo obrigado a parar novamente.





O piloto da Ferrari voltou dos boxes na oitava posição, e foi se recuperando até chegar no quinto lugar. Verstappen, em quarto, dificultava uma maior subida do alemão. Hulkenberg, logo atrás, também não facilitava, e seguia na cola de Vettel.





Derrocada de Leclerc e vitória de Hamilton





Se a Ferrari de Vettel teve problemas, com Leclerc não foi diferente. Quando a vitória parecia já assegurada, a nove voltas do fim, o monegasco começou a ter problemas no motor. Dessa forma, a vantagem que era de cerca de nove segundos, começou a cair bruscamente, enquanto Hamilton pressionava muito forte.





Sem recuperação de energia, com cerca de 150 cv a menos, a Ferrari de Leclerc não resistiu, e só coube a Lewis Hamilton realizar uma tranquila ultrapassagem, assumir a liderança e vencer o GP do Bahrein.





Gazeta Esportiva