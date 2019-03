Em má fase, mas a um jogo do 100º no Palmeiras, Borja desperta interesse de clube da MLS

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)









A fase ruim de Borja com a camisa do Palmeiras – pela qual ele pode completar o centésimo jogo nesta terça-feira, diante do Novorizontino, às 21h, no Pacaembu – tem incomodado parte da torcida, mas não vem tirando seu nome da lista de alvos do mercado.





Nos últimos dias, o Montreal Impact, clube canadense que disputa a MLS (Major League Soccer), a liga americana de futebol, demonstrou interesse na contratação do centroavante colombiano de 26 anos. Fundada em 1992, a equipe foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2014/2015.





A princípio, apesar de estar em baixa com os torcedores, Borja não pretende sair. O Palmeiras, por sua vez, não descarta uma venda – não necessariamente para o clube da MLS –, até por conta da possibilidade de contratar Alexandre Pato, livre no mercado.





Em fevereiro, Borja também esteve na mira do futebol chinês. Sua saída, no entanto, não se concretizou, a exemplo do que ocorreu mais tarde com Deyverson, seu colega de elenco e concorrente no Palmeiras.





Comprado em 2017 por US$ 10,5 milhões (cerca de R$ 34 milhões, na cotação da época), o colombiano foi campeão brasileiro no ano passado e tem 33 gols marcados em 99 partidas.





No sábado, depois de perder duas ótimas chances no início da partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, Borja viu Arthur Cabral, seu substituto no segundo tempo, marcar o gol do empate por 1 a 1.





A princípio, apenas os dois centroavantes disputariam a vaga de titular do ataque nesta terça-feira, em duelo que vale vaga na semifinal. Uma publicação de Deyverson no Instagram, no entanto, sugere que ele também possa ser uma opção de última hora.





O jogo entre Palmeiras e Novorizontino será transmitido ao vivo pelo Premiere para todo o Brasil, com narração de Milton Leite e comentários de Mauricio Noriega. O GloboEsporte.com acompanha em tempo real com vídeos.





Globo Esporte