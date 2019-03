Em noite de Collin Sexton, Cavs param o líder Milwaukee Bucks: 107 a 102

(Foto: David Richard/USA Today Sports)









De um lado o Milwaukee Bucks, time de melhor campanha na temporada. Do outro, o Cleveland Cavaliers, penúltimo lugar na Conferência Leste e uma das maiores decepções da NBA 2018/19. Apesar do favoritismo do time de Milwaukee, quem sorriu nesta quarta-feira foram os Cavs. Contando com uma grande atuação do seu armador Collin Sexton, autor de 25 pontos, o Cleveland derrotou o rival por 107 a 102 em seu ginásio. Apesar da derrota da sua equipe, Khris Middleton foi o cestinha da partida, deixando a quadra com um duplo-duplo (26 pontos e 12 rebotes).





O jogo começou movimentado com leve predominância dos Bucks, que largou na frente graças ao bom desempenho de Khris Middleton, que fez 11 pontos em pouco mais de três minutos. Os Cavs só foram passar à frente pela primeira vez aos quatro, quando Love acertou bola de três, fazendo 14 a 13. O lance motivou o time da casa, que passou a dominar. A três minutos do fim, Nance marcou 24 a 18. Administrando bem o resultado, o Cleveland foi para o segundo período vencendo por 30 a 24.





O segundo quarto começou com uma cesta de Clarkson para os Cavs. Sempre com a mão calibrada, Middleton respondeu para os Bucks segundos depois. Aos dois minutos, Clarkson, numa enterrada, marcou 36 a 29 para o Cleveland. Pouco depois, Knight deixou o time da casa com 10 pontos de frente - 47 a 37. O Milwaukee sentiu o golpe e não conseguiu mais reagir antes do fim do primeiro tempo. Melhor para o time da casa, que fechou a parcial em 58 a 47.





Sexton, com uma cesta de dois pontos, abriu o placar do terceiro quarto. Mantendo sempre uma margem de diferença no placar, os Cavs fizeram 66 a 55 aos três minutos, com Knight. Os Bucks foram iniciando uma reação aos poucos. Aos cinco, Middleton, em dois lances livres convertidos, diminuiu para 66 a 64. O jogo seguiu lá e cá até o fim do quarto. Quando a parcial caminhava para vitória dos Cavaliers, Snell acertou bola de três, definindo o placar do período em 81 a 81.





O último quarto começou com Nwaba recolocando os Cavs na frente. Aos três minutos, os Bucks conseguiram virar, quando Middleton fez 87 a 84. O Cleveland não se abateu e foi buscar nova virada minutos depois, com Zizic anotando duas cestas seguidas: 91 a 86. Com o jogo aberto, o time da casa passou a ser mais preciso, abrindo 96 a 90 e depois 100 a 95. Com uma cesta de Sexton a 42 segundos do fim, os Cavaliers abriram 105 a 100, ficando mais perto da vitória. Os Bucks ainda pontuaram, mas nada suficiente para evitar a derrota por 107 a 102.





Campanhas

Cleveland Cavaliers: 19v, 53d (14º da Conferência Leste)

Milwaukee Bucks: 53v, 19d (1º da Conferência Leste)





Próximos jogos

Cleveland Cavaliers: Los Angeles Clippers, sexta-feira, em Cleveland

Milwaukee Bucks: Miami Heat, sexta-feira, em Milwaukee





Orlando Magic atropela os Pelicans





Em outra partida iniciada às 20h, o Orlando Magic passou fácil pelo New Orleans Pelicans pelo placar de 119 a 96. Evan Fournier, com 22 pontos, foi o cestinha da partida. Stanley Johnson, com 18, foi o maior pontuador dos Pelicans. Com impressionantes 17 rebotes, Nikola Vucevic foi outro jogador com atuação destacada nesta noite.





Philadelhpia 76ers vence o Boston Celtics





Em duelo muito movimentado e decidido apenas no fim, o Philadelhphia 76ers bateu o Boston Celtics por 118 a 115, na Filadélfia. O jogo marcou o duelo Kyrie Irving x Joel Embiid. Enquanto Irving contribuiu com 36 pontos, Embiid foi o cestinha da partida com 37, além de pegar 22 rebotes. Os dois times estão dentro da zona de classificação aos playoffs.





Campanhas

Philadelphia 76ers: 47v, 25d (3º da Conferência Leste)

Boston Celtics: 43v, 29d (5º da Conferência Leste)





Próximos jogos

Philadelphia 76ers: Atlanta Hawks, sábado, em Atlanta

Boston Celtics: Charlotte Hornets, sábado, em Charlotte





Utah Jazz vence o lanterna Knicks





Em nova York, New York Knicks e Utah Jazz fizeram um dos jogos de maior pontuação da temporada. Contando com 30 pontos de Donovan Mitchell, o Jazz triunfou por 137 a 116. Com 27 pontos marcados, Kevin Knox foi o maior pontuador dos Knicks, que seguem na lanterna da Conferência Leste.





Campanhas

New York Knicks: 14v, 58d (15º da Conferência Leste)

Utah Jazz: 42v, 29d (7º da Conferência Oeste)





Próximos jogos

New York Knicks: Denver Nuggets, sexta-feira, em Nova York

Utah Jazz: Atlanta Hwks, quinta-feira, em Atlanta





Bulls triunfam na prorrogação





Em duelo envolvendo duas equipes fora da zona de classificação aos playoffs, o Chicago Bulls levou a melhor sobre o Washington Wizards. Depois de um dramático empate em 113 a 113, os Bulls triunfaram na prorrogação por 126 a 120. Lauri Markkanen foi o cestinha do jogo com 32 pontos marcados, dois a mais que Jabari Parker. O brasileiro Cristiano Felício contribuiu com 15 pontos nos 21 minutos que esteve em quadra.





Campanhas

Chicago Bulls: 21v, 52d (13º da Conferência Leste)

Washington Wizards: 30v, 42d (11º da Conferência Leste)





Próximos jogos

Chicago Bulls: Utah Jazz, sábado, em Chicago

Washington Wizards: Denver Nuggets, quinta-feira, em Washington





Harden não evita derrota dos Rockets





James Harden bem que tentou, mas os 57 pontos marcados pelo "Barba" não impediram a 27ª derrota do Houston Rockets na temporada. Contando com uma boa atuação de Mike Conley, autor de 35 pontos, o Memphis Grizzlies derrotou os Rockets por 126 a 125 em Memphis. Os Grizzlies seguem fora da zona de classificação aos playoffs.





Campanhas

Memphis Grizzlies: 29v, 42d (13º da Conferência Oeste)

Houston Rockets: 45v, 27d (3º da Conferência Oeste)





Próximos jogos

Memphis Grizzlies: Orlando Magic, sexta-feira, em Orlando

Houston Rockets: San Antonio Spurs, sexta-feira, em Houston





Miami Heat conquista importante vitória





Ocupando a última posição dentro da zona de classificação da Conferência Leste, o Miami Heat conquistou importante vitória ao bater o San Antonio Spurs por 110 a 105, em San Antonio. O destaque do jogo foi Goran Dragic, cestinha com 22 pontos. Pelo lado dos Spurs, LaMarcus Aldridge, Patty Mills e Marco Belinelli dividiram o status de maiores pontuadores, todos com 17 pontos.





Campanhas

San Antonio Spurs: 42v, 30d (6º da Conferência Oeste)

Miami Heat: 35v, 36d (8º da Conferência Leste)





Próximos jogos

San Antonio Spurs: Houston Rockets, sexta-feira, em Houston

Miami Heat: Milwaukee Bucks, sexta-feira, em Milwaukee





