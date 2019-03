Em nota oficial, São Paulo anuncia que clube social ficará interditado pelos próximos 30 dias

O clube social do São Paulo ficará interditado por um período de 30 dias pelos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região do Morumbi no último sábado.





Na manhã desta segunda-feira, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, junto com da diretoria executiva do clube, fez uma vistoria no local para avaliar danos e pensar a recuperação.





Como o estádio do Morumbi também foi atingido, o jogo do próximo sábado, contra a Ferroviária, às 21h, pelo Campeonato Paulista, foi transferido para o Pacaembu.





O clássico contra o Palmeiras, no dia 16, também pelo Campeonato Paulista, está programado para o Morumbi. E, por enquanto, não há decisão pela mudança de local





Veja abaixo a nota oficial do clube:





"Na manhã desta segunda-feira (4), Presidente e Diretoria Executiva se reuniram no Morumbi para vistoriar as áreas afetadas pelas chuvas do último sábado (2), assim como avaliar os danos e definir ações emergenciais para as próximas semanas, entre o complexo social e o estádio.





Após o exame dos locais junto das diretorias de Infraestrutura e de Estádio, bem como da Diretoria Geral do Clube Social, decidiu-se pela interdição do complexo social pelos próximos 30 dias, para que se possa prosseguir dentro do cuidado e da intensidade devidos com os trabalhos de higienização, manutenção e reparos que já se iniciaram no último domingo. Graças ao esforço incansável de seus colaboradores nas mais diversas frentes, já é possível notar um progresso significativo no complexo social, com limpeza das áreas comuns e retirada de lixo que se acumulou. A prioridade na área social será a reconstrução do muro da rua Jules Rimet, que cedeu parcialmente com o alagamento.





O estádio também sofreu danos significativos com a chuva. A água se acumulou nos corredores e vestiários, o que impede a realização da partida contra a Ferroviária no próximo sábado. O jogo foi transferido para o Pacaembu. Nesta segunda, iniciou-se a retirada de armários e forro do local, que passará por um processo de limpeza e higienização nos próximos dias.





O São Paulo aproveita mais uma vez a oportunidade para agradecer aos diversos colaboradores e voluntários que, dentro ou não de suas atribuições, têm auxiliado o clube neste momento difícil. A união vista no Morumbi desde domingo nos inspira a vencer esse desafio."





Globo Esporte