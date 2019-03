Empresário afirma ter 25 clubes (oito brasileiros) interessados em Martinelli, revelação do Ituano

(Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC)









O atacante Gabriel Martinelli, do Ituano, desponta como a grande revelação do futebol paulista em 2019. Segundo Marcos Casseb, agente do jogador, oito clubes brasileiros e 17 da Europa demonstraram interesse na contratação do jogador de 17 anos. É isso mesmo: o empresário afirma ter 25 sondagens por Martinelli.





Entre os clubes brasileiros interessados, o empresário afirma ter sido contactado por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo e Fluminense.





Mas a tendência é que ele vá direto do Ituano para a Europa. Segundo o empresário, são 17 clubes europeus (cinco ingleses, seis espanhóis, quatro italianos e dois franceses). O clube que mais se aproxima da contratação de Martinelli é o Arsenal, que enviou um olheiro para acompanhar o jogador durante a Copa São Paulo de Futebol Junior e na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.





Gabriel Martinelli nasceu em Guarulhos e integrou as categorias de base do Corinthians até os 13 anos, marcando 73 gols em 139 jogos. Com a mudança da família para Itu, no interior de São Paulo, o jogador optou em deixar o clube da capital para defender o Ituano, onde está desde 2015 somando uma marca expressiva na base: são 94 jogos e 65 gols marcados no período. No profissional, Martinelli soma 31 jogos, 10 gols e seis assistências, sendo vice-artilheiro do Paulistão.





– Para ser sincero nós esperávamos que isso acontecesse. A evolução dele desde o ano passado é muito rápida, ele é acima da media. O planejamento inicial é que ele saia direto para a Europa – diz Marcos Casseb, empresário de Martinelli, que também é agenciado por Rafael Khaddour.





Os direitos econômicos de Gabriel Martinelli pertencem 100% ao Ituano

Nos últimos anos, Gabriel Marinelli passou por intercâmbio no Manchester United e Barcelona. O jogador deve obter o passaporte italiano em junho, facilitando uma possível transferência para o exterior.





Classificado às quartas do Paulistão, o Ituano encerra a primeira fase do estadual nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, no estádio Novelli Junior, em Itu. Um empate garante a equipe na liderança do Grupo D, que tem São Paulo e Oeste brigando pela segunda vaga na chave.





Globo Esporte