Enderson lamenta eliminação na Copa do Nordeste: “Foi o pior jogo sob o meu comando”

O Bahia conheceu, na tarde deste sábado, a segunda eliminação na temporada. Depois de cair na primeira fase da Sul-Americana, a equipe ficou fora das quartas de final da Copa do Nordeste, após derrota para o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em partida disputada no estádio Castelão, no Maranhão.





O Tricolor esteve irreconhecível desde o início do jogo, quase não criou oportunidades de gol e foi surpreendido com um golaço de antes do meio-campo. Em entrevista coletiva após o confronto, com tom de voz abatido, o técnico Enderson Moreira afirmou que esse foi o pior jogo da equipe desde a sua chegada, no ano passado.





- Não tenho muito o que falar. Talvez foi o pior jogo sob o meu comando. A gente não conseguiu produzir. A equipe toda foi muito abaixo. A gente lamenta muito, porque estamos brigando para se classificar em todas as competições. Foi merecido o resultado para a equipe do Sampaio, não tem o que contestar – afirmou o treinador.





Tem dia que não tem explicação. É uma equipe que sempre foi guerreira, que fez bons jogos, mesmo quando tivemos aquele momento dificuldade. Não pode nem comparar um jogo com outro. Por exemplo: o jogo do Sergipe com hoje? Não tem o que comparar. A gente não produziu nada praticamente o jogo todo.





Com a eliminação na Copa do Nordeste, Enderson volta a viver pesadelo parecido com o que foi o cenário no Bahia depois da derrota para o Sergipe. Perguntado se há o temor de ser demitido, ele respondeu que iria cumprir seu contrato até que a diretoria entendesse que deveria fazer a troca.





- Eu faço meu melhor sempre. As pessoas que estão avaliando o trabalho estão observando. Eu não temo nada na vida. Eu saí do nada e cheguei aqui com muita dedicação e emprenho. Tenho fé e coragem sempre. Não temo absolutamente nada na minha vida. Só agradeço as oportunidades que tenho tido. Acho que a gente fez coisas muito boas aqui. Não tenho nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Sou profissional e vou cumprir meu contrato até que o clube ache que é a hora de fazer uma troca. E sou muito grato – afirmou Enderson.





O Bahia agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, pois tem um duelo contra o CRB marcado para esta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé.





Confira outros trechos da coletiva de Enderson Moreira.





Como corresponder à expectativa?





A gente sabe que precisa dar uma resposta. Todo mundo tem uma expectativa enorme. A gente tem procurado fazer o melhor. São muitos jogos em sequência. Temos procurado dentro do que é possível. Às vezes, a gente faz algumas mudanças e as pessoas não entendem por quê, e é para que a gente não tenha situações como a que aconteceu hoje, com o time inteiro sem conseguir produzir.





Saída de Gilberto





Ele estava mancando em campo. A gente precisa entender como são as coisas. Claro que não tiraria o Gilberto se eu pudesse contar com ele. Ele levou uma pancada e já acusou que não daria para dar sequência no jogo.





Duelo contra o CRB





Copa do Brasil, uma competição muito importante para os clubes do Brasil, não só pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto financeiro também. Vamos ter um confronto difícil. Muitos atletas terminaram com dificuldade em termos físicos. Vou esperar nessas próximas horas para poder tomar algumas decisões e ter uma equipe mais competitiva possível.





